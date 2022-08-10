G7 ülkeleri, Rusya'ya Zaporijya nükleer santralini Ukrayna'ya bırak çağrısı yaptı - Son Dakika
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G7 ülkeleri, Rusya'ya Zaporijya nükleer santralini Ukrayna'ya bırak çağrısı yaptı

10.08.2022 21:16
G7 ülkeleri, Rusya'ya Zaporijya nükleer santralini Ukrayna'ya bırak çağrısı yaptı

G7 ülkeleri, Rusya'ya, kontrolünü ele geçirdiği Zaporijya nükleer santralini Ukrayna'ya derhal geri bırakması çağrısı yaptı.

G7 ülkeleri, Rusya'ya, kontrolünü ele geçirdiği Zaporijya nükleer santralini Ukrayna'ya derhal geri bırakması çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, G7 ülkeleri Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık, AB ve ABD Dışişleri Bakanlarının ortak açıklama yaptığı ve Ukrayna'ya karşı savaş açan Rusya'yı kınadıkları belirtildi.

Ortak açıklamada, "Rusya, Ukrayna'nın uluslararası toplum tarafından tanınmış topraklarından askerlerini derhal çekmeli ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duymalıdır." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Zaporijya nükleer santralindeki kontrolünün bölgeyi tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santrali ve bütün nükleer faaliyetlerinin tüm kontrolünü derhal egemen devlet Ukrayna'ya devretmelidir. Zaporijya nükleer santralini işleten Ukraynalı yetkililer, görevini tehdit ve baskı olmadan yerine getirmelidir." denildi.

Ortak açıklamada, Ukrayna'nın nükleer tesislerinin ele geçirilmesinin, nükleer kaza, Ukrayna halkına karşı tehlike, çevre ülkeler ve uluslararası topluma karşı tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Rusya'nın, Ukrayna'nın barışçıl nükleer faaliyetlerini denetleme görevini gözetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) çalışmalarını sekteye uğrattığı vurgulanan açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Ukrayna'daki nükleer güvenlik ve emniyeti güçlendirme çabalarının destekledikleri ifade edildi.

Ortak açıklamada, UAEA yetkililerinin görevlerini yapmalarının kolaylaştırılması çağrısı yapıldı.

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Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel G7 ülkeleri, Rusya'ya Zaporijya nükleer santralini Ukrayna'ya bırak çağrısı yaptı - Son Dakika

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