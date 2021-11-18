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G7 ülkeleri, "sınırları boyunca düzensiz göç organize ettiği" gerekçesiyle Belarus'u kınadı - Son Dakika

G7 ülkeleri, "sınırları boyunca düzensiz göç organize ettiği" gerekçesiyle Belarus'u kınadı

18.11.2021 20:29
G7 ülkeleri, "sınırları boyunca düzensiz göç organize ettiği" gerekçesiyle Belarus'u kınadı

G7 ülkeleri, "sınırları boyunca düzensiz göç organize ettiği" gerekçesiyle Belarus'u kınadı.

G7 ülkeleri, "sınırları boyunca düzensiz göç organize ettiği" gerekçesiyle Belarus'u kınadı.

İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi tarafından Belarus- Polonya sınırındaki gelişmelere ilişkin ortak açıklama yapıldı.

"Belarus rejiminin sınırları boyunca düzensiz göç organize etmesini kınıyoruz." denilen açıklamada, bu duyarsız davranışların insanların hayatlarını riske attığı kaydedildi.

"Düzensiz göçün" hibrit bir taktik olarak kullanıldığı ve bunun hedefi olan Polonya'nın yanı sıra Litvanya ve Letonya ile de dayanışma içinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, Belarus yönetimi "daha fazla ölüm ve acının önüne geçmek için saldırgan ve sömürü kampanyasını derhal durdurmaya" çağırıldı.

İnsani yardım sağlamaları için uluslararası kuruluşlara acil ve engelsiz erişim izni verilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Belarus rejiminin" yaptıklarının, dikkatleri uluslararası hukuk, temel özgürlükler ve insan haklarına karşı gerçekleştirdiği eylemlerden başka bir yöne çekme girişimi olduğu öne sürüldü.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasında çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen ve Avrupa'ya göçme arayışıyla Polonya'ya geçmeye çalışan kişilerin soğuk hava şartlarına rağmen bekleyişi sürüyor.

Aralarında önemli sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 2 bin civarındaki bu kişiler, Polonya sınırı önündeki çadırlarda zor şartlarda beklerken bazı gruplar, ormanlık alanda kendi kurdukları kampta, bazıları da Belarus hükümetinin sınır tesislerinde hazırladığı kapalı lojistik merkezde kalıyor.

Bazıları zaman zaman Polonya sınırından geçme girişiminde bulunsa da Polonya güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile karşı karşıya kalıyor. Sınırın ötesine geçmeyi başaranlar ise tekrar Belarus topraklarına geri itiliyor.

Belarus, Japonya, Polonya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel G7 ülkeleri, 'sınırları boyunca düzensiz göç organize ettiği' gerekçesiyle Belarus'u kınadı - Son Dakika


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