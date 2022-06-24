G7 ülkeleri Ukrayna'dan tahıl koridoruna destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi

G7 ülkeleri Ukrayna'dan tahıl koridoruna destek verdi

24.06.2022 16:39
G7 ülkeleri Ukrayna'dan tahıl koridoruna destek verdi

G7 Dışişleri Bakanları, Ukrayna'nın tahıl ihracatı için Karadeniz'de koridor oluşturulması çalışmalarına destek verdi.

G7 Dışişleri Bakanları, Ukrayna'nın tahıl ihracatı için Karadeniz'de koridor oluşturulması çalışmalarına destek verdi.

G7 Dışişleri Bakanlarının yazılı açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürmekte olan saldırgan savaşının en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, "G7 Dışişleri Bakanları, Moskova'ya, saldırılarını ve tehditvari eylemlerini durdurması ve gıda ihracatı için Karadeniz'deki Ukrayna limanlarında blokajı kaldırması çağrısı yapıyor. BM'nin Karadeniz'de tahıl rotasının acilen yeniden açılması çabalarına ve AB Komisyonunun, tahılın kara yolu ve demir yoluyla dünya pazarlarına taşınmasına yönelik AB-Ukrayna Dayanışma Yolları eylem planına desteklerini belirttiler." ifadesi yer aldı.

İhtiyaç duyulduğu sürece askeri ve savunma yardımı da dahil olmak üzere Ukrayna'ya sarsılmaz desteklerini yineleyen G7 Dışişleri Bakanları, ayrıca AB zirvesinde Ukrayna ve Moldova'ya AB aday ülke statüsü verilmesi ile Gürcistan'a AB perspektifi sunulması kararını memnuniyetle karşıladı.

YORUMLAR
500
Vladimir Zelenski, AB'nin Ukrayna'ya 'aday ülke' statüsü vermesini 'büyük zafer' olarak yorumladı! Vladimir Zelenski, AB'nin Ukrayna'ya 'aday ülke' statüsü vermesini 'büyük zafer' olarak yorumladı! Avrupa Birliği'ne üye olan 27 ülkenin liderleri Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini onayladı Avrupa Birliği'ne üye olan 27 ülkenin liderleri Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini onayladı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Karadeniz, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel G7 ülkeleri Ukrayna'dan tahıl koridoruna destek verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:49 ÖSYM'nin sınav gözetmenlerine geçen yılın ücretini yatırması ortalığı karıştırdı! Öğretmenler sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 16:46:51. #1.11#
SON DAKİKA: G7 ülkeleri Ukrayna'dan tahıl koridoruna destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement