Son Dakika Haberleri: G7 ülkelerinden Amazon'daki orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına 20 milyon dolar
Son Dakika Dünya Haber

G7 ülkelerinden Amazon'daki orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına 20 milyon dolar

1 saat önce

G7 zirvesinde bir araya gelen dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülke liderleri, Dünya'nın akciğeri olaran bilinen Amazon ormanlarında devam eden yangınları söndürmek için Brezilya'ya 20 milyon dolar yardım yapma kararı aldı.

G7 ülkelerinden Amazon'daki orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına 20 milyon dolar, System.String[]

G7 zirvesinde bir araya gelen dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülke lideri Dünya'nın akciğeri olarak bilinen Amazon ormanlarında devam eden yangınları söndürmek için Brezilya'ya 20 milyon dolar yardım yapma kararı aldı.


Fransa hükümetinin yaptığı açıklamaya göre "Para yardımı özellikle yangın söndürme uçakları Canadair alınmasını sağlayacak. G7 ayrıca, bu hava filosuna ek olarak, bölgeyi yeniden ağaçlandırmak için eylül ayı sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulacak olan orta vadeli yardım konusunda anlaştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Brezilya, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



G-7 zirvesine Macron'un eşinin Trump'ı öpmesi damga vurdu!
Endonezya'nın başkenti Cakarta taşınıyor Banksy'e ait Brexit duvar resmi bir gecede ortadan kayboldu Köpekbalığı ve vatoz türleri uluslararası koruma kapsamına alınıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 16:24:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: G7 ülkelerinden Amazon'daki orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına 20 milyon dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]