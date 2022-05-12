G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları Toplantısı Almanya'da başladı - Son Dakika

Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları Toplantısı Almanya'da başladı.

G7 dönem başkanlığını yürüten Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, toplantının düzenlendiği Schleswig-Holstein eyaletinin Wangels beldesinde yaptığı açıklamada, son haftalarda ve aylarda her gün G7 kapsamında Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya nasıl destek verebileceklerini ele aldıklarını belirtti.

Almanya'da düzenlenen bu G7 Dışişleri Bakanları toplantısının ise daha büyük boyutlu ve stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Baerbock, "Uluslararası hukuku ihlal eden bu korkunç savaş, sadece tüm Avrupa için derin bir kriz değil, artık küresel bir krizdir. Rusya'nın savaşı, uluslararası iş birliğine, uluslararası düzene karşı bir savaştır." ifadesini kullandı.

Baerbock, bundan dolayı bu G7 toplantısı bağlamında dünya genelinde partnerlerin de desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Ukrayna'dan tahılın çıkarılamadığını aktaran Baerbock, "Ukrayna limanlarında özellikle Odessa'da 25 milyon ton tahıl bloke ediliyor." şeklinde konuştu.

Baerbock, bu tahıla özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki milyonlarca insanın ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yaklaşan bu gıda krizinin küresel iklimin etkisiyle kötüleşeceğine işaret eden Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu savaşla dünyayı bölmeyi amaçladığını, G7 dışişleri bakanları olarak buna karşı çıktıklarını anlattı.

G7 ülkelerinin sorumluluk taşıdığını ve bu sorumluluğu da üstlendiklerini aktaran Almanya Dışişleri Bakanı, "Bu vahşi savaşı kınayan 141 ülkenin yüzüstü bırakılmamalarını sağlamak istiyoruz." dedi.

Baerbock, bu konuda bir sinyal vermek istediklerini belirterek, "Sizi görüyoruz, sizi duyuyoruz ve sizi destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya'nın dezenformasyon kampanyasına da karşı duracaklarını belirtti.

Ukrayna'nın savaş uçağı verilmesine ilişkin taleplerine de değinen Baerbock uçuşa yasak bölge ve uçaklar konusundaki tutumu daha önce ifade ettiklerini kaydetti.

14 Mayıs'a kadar devam edecek G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Ukrayna ve Moldavya dışişleri bakanları da katılacak. Ayrıca G20 dönem başkanlığını yürüten Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de toplantının bazı bölümlerine çevrim içi iştirak edecek.

Toplantıda Ukrayna'daki durumun yanı sıra Hint-Pasifik, Afganistan ve Orta Doğu'daki durum ile iklim değişimi ve Kovid-19 salgıyla mücadele gibi konular ele alınacak.