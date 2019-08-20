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G7 zirvesi ana gündemi gelir eşitsizliği ve yoksulluk: Avrupa nüfusunun yüzde 20'si risk altında

20 dakika önce

Fransa'nın ev sahipliği yapacağı G7 Zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek zirvenin gündeminde gelir eşitsizliği ile mücadele yer alacak.

G7 zirvesi ana gündemi gelir eşitsizliği ve yoksulluk: Avrupa nüfusunun yüzde 20'si risk altında, System.String[]
Fransa'nın ev sahipliği yapacağı G7 Zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek bu yılki zirvenin gündeminde gelir eşitsizliği ile mücadele yer alacak.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Boris Johnson, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a katılmak için yoğun güvenlik önlemleri arasında Bask kenti Biarritz'e gelecek.
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Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:59 
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