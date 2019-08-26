G7 Zirvesi kapsamında 19 kişi daha gözaltına alındı
1 saat önce
Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında 19 kişi daha gözaltına alındı.
Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında 19 kişi daha gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:40
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