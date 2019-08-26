Son Dakika Haberleri: G7 Zirvesi kapsamında 19 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika Ekonomi Haber

G7 Zirvesi kapsamında 19 kişi daha gözaltına alındı

1 saat önce

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında 19 kişi daha gözaltına alındı.

G7 Zirvesi kapsamında 19 kişi daha gözaltına alındı, System.String[]

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında 19 kişi daha gözaltına alındı.

Fransa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Slimani'nin gol attığı maçta Monaco, Nimes ile 2-2 berabere kaldı!
G-7 zirvesine Macron'un eşinin Trump'ı öpmesi damga vurdu! Gece 6,39'a çıkan dolarda sert düşüş Dolar dakikalar içinde 6,39'a kadar çıkıp geriledi! İşte nedeni

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 11:39:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: G7 Zirvesi kapsamında 19 kişi daha gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]