Son Dakika Haberleri: G7 Zirvesi karşıtı eylemciler gösteri düzenledi
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G7 Zirvesi karşıtı eylemciler gösteri düzenledi

13 dakika önce

Fransa'nın Biarritz kentinde yapılacak G7 Zirvesi'ne karşı çıkan protestocular, Hendaye'de gösteri düzenledi.

G7 Zirvesi karşıtı eylemciler gösteri düzenledi, System.String[]

Fransa'nın Biarritz kentinde yapılacak G7 Zirvesi'ne karşı çıkan protestocular, Hendaye'de gösteri düzenledi.

Biarritz'e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Hendaye'de toplanan eylemciler, İspanya'nın Fransa sınırındaki Irun kentine kadar yürüdü.

Göstericilerin G7 karşıtı sloganlar attığı gösteride herhangi bir olay yaşanmadı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı eyleme, polise göre 9 bin, organizatörlere göre 15 bin kişi katıldı.

G7 karşıtı gruplar zirve sırasında Biarritz çevresinde birçok gösteri düzenleyecek. Biarritz'e yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Urrugne'de G7 karşıtı bir grubun dün yolda blokaj eylemi yaptığı sırada protestocularla polis arasında çıkan olaylarda 17 kişi gözaltına alınmış ve 4 polis hafif yaralanmıştı.

Bu arada, zirvede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapacak.

45. G7 Zirvesi, bugün Macron'un G7 ülkeleri liderlerinin onuruna vereceği yemekle başlayacak. ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'nın liderlerinin bir araya geleceği zirve pazartesi sona erecek.

İspanya, Fransa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:08 Kaynak: AA
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