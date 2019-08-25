Son Dakika Haberleri: G7 Zirvesi karşıtı gösteriler devam ediyor
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G7 Zirvesi karşıtı gösteriler devam ediyor

21 dakika önce

Fransa'nın Bayonne kentinde G7 Zirvesi protestosunda göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı.

Fransa'nın Bayonne kentinde G7 Zirvesi protestosunda göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı.

G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Biarritz'in yakınlarındaki Bayonne'da toplanan eylemciler, zirve karşıtı sloganlar attı.

Gösteri yasağına rağmen yapılan eylemde, polis çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Bu arada, polisin gösteride basın mensuplarının biber gazından korunmak için bulundurduğu maskelere el koyması dikkati çekti.

G7 karşıtı gruplar zirve sırasında Biarritz çevresinde birçok gösteri düzenleyecek. Eylemciler, bugün Biarritz'in yakınlarındaki Hendaye'de de gösteri düzenledi. Urrugne'de de dün yolda blokaj eylemi yapıldığı sırada protestocularla polis arasında çıkan olaylarda 17 kişi gözaltına alınmış ve 4 polis hafif yaralanmıştı.

Bu arada, zirvede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapacak.

45. G7 Zirvesi pazartesi sona erecek.

Fransa, Polis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:12 Kaynak: AA
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