Son Dakika Haberleri: G7 Zirvesi'nde ikinci gün: Trump İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
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G7 Zirvesi'nde ikinci gün: Trump İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

1 saat önce

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kasabasında düzenlenen G7 zirvesi ikinci gününe başladı. ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson sabah kahvaltısında bir araya geldi. ABD Başkanı, Johnson'ın Brexit için "doğru adam" olduğunu söyledi.

G7 Zirvesi'nde ikinci gün: Trump İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü, System.String[]

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kasabasında düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Fransa, Japonya, İngiltere, İtalya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin toplantısı ikinci gününe başladı. Liderler bugün "eşitsizlikle mücadele", "uluslararası ekonomi/ticaret ve uluslararası güvenlik konusunda takvim oluşturma" ve "G7'nin Afrika ile ortaklığı" konulu oturumlara katılacak.


Diğer taraftan liderler ikili görüşmelerle hem kendi ülkelerinin ilişkilerini hem de dünya gündemini değerlendiriyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:30 
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