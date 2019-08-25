Son Dakika Haberleri: G7 Zirvesi protestolarına polis müdahalesi: En az 68 gözaltı
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G7 Zirvesi protestolarına polis müdahalesi: En az 68 gözaltı

1 saat önce

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında 68 kişi gözaltına alındı.

G7 Zirvesi protestolarına polis müdahalesi: En az 68 gözaltı, System.String[]

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında 68 kişi gözaltına alındı.


Pyrenees-Atlantique Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, G7 Zirvesi çerçevesinde 68 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:30 
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