G7 Zirvesi, yarın protestoların gölgesinde başlayacak

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 45'incisi gerçekleştirilecek olan G7 Zirvesi, yarın 50'den fazla sivil toplum kuruluşunun protestolarının gölgesinde başlayacak.



Dünya ekonomisine yön veren endüstrileşmiş ülkelerden oluşan G7 (Group of Seven) topluluğu, 24-26 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın güney şehirlerinden Biarritz'de toplanacak. Her yıl üye devletlerin liderlerinin bir araya gelerek küresel ekonominin önemli sorunlarını tartıştığı zirvenin 45'incisine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliği yaparken Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'nin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Afrika Birliği, IMF, OECD ve Avrupa Birliğinden (AB) de temsilciler katılacak. Görüşmelerde AB'yi Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk temsil edecek.



Ana temalardan birinin de eşitsizlikle mücadele olduğu görüşmelerde küresel büyümedeki yavaşlama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile sert bir yaptırım savaşına girmesi ve Avrupa ile gerginlik yaşanmasına yol açan 'önce ABD' temalı ticaret politikaları ele alınacak. Zirvede, Basra Körfezi'nde yaşanan gerilim, teknoloji firmalarının çalışmasının düzenlenmesinin yanı sıra iklim değişikliği ve çevre konuları da tartışılacak.



G7 karşıtlarından 'sarı yelekliler'e destek



Çoğunluğu küreselleşme karşıtları ve çevrecilerden oluşan 50 sivil toplum kuruluşu (STK), yarın başlaması planlanan zirve öncesinde etkinliğin düzenleneceği Biarritz'e 30 kilometre mesafedeki Hendaye şehrinde bir protesto gösterisi organize ediyor. Göstericiler, dünya liderlerinin politikaları nedeniyle zengin-fakir arasındaki farkın gittikçe arttığını öne sürüyor. Protestolara katılan STK liderlerinin birçoğu, G7 karşıtlarının temelde 'sarı yelekliler'le çok benzediklerini ve benzer şeyleri talep ettiklerini öne sürüyor.



G7 Alternatifleri'nin Sözcüsü Sebastien Bailleul, "G7 toplantılarındaki yaklaşımlar, eşitsizliği etkinliğin ana teması yaptı. Fakat eşitsizliği ortaya çıkaran ve güçlendiren, bu 'zengin ülkelerin' politikalarının çoğu" dedi. G7 Zirvesi'nde sarı yeleklilerin varlığının gerekli olduğunu belirten Dünyanın Dostları'nın Sözcüsü Malika Peyraut, "Çok yönlü bir hareket olan sarı yeleklilerle aramızda köprüler inşa ediyoruz. Buna dahil olanlar, sosyal ve iklimsel meselelerin birbirleriyle sıkı bir şekilde bağlı olduklarını çok iyi anlıyor" dedi.