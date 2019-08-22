G7 zirvesinde küreselleşme karşıtlarının protestolarına Sarı Yelekliler de katılacak
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Fransa’da ülke genelinde düzenledikleri iktidar karşıtı gösterilerle uzun süre gündemde kalan “sarı yelekliler”, bu kez G7 zirvesinde küreselleşme karşıtlarının protestolarına destek verecek.
Fransa'da ülke genelinde düzenledikleri iktidar karşıtı gösterilerle uzun süre gündemde kalan Sarı Yelekliler, bu kez G7 zirvesinde küreselleşme karşıtlarının protestolarına destek verecek.
Fransa'nın tatil beldesi Biarritz kentinde hafta sonu düzenlenecek olan zirve sırasında gerçekleşecek gösterilere, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile daha etkin mücadele isteyen sivil toplum kuruluşlarıyla, Basklı milliyetçiler de destek verecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:15
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