G77+Çin Grubu dönem başkanlığı devir teslim töreni - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel G77+Çin Grubu dönem başkanlığı devir teslim töreni - NEW - Son Dakika

G77+Çin Grubu dönem başkanlığı devir teslim töreni - NEW

6 saat önce

Törenden detaylar Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin konuşması NEW YORK - Güney Amerika ülkesi Guyana, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun dönem başkanlığını Filistin'den devraldı.

Törenden detaylar

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin konuşması NEW YORK - Güney Amerika ülkesi Guyana, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun dönem başkanlığını Filistin'den devraldı. Törene, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

G77+Çin Grubu dönem başkanlığı devir teslim töreni - NEW

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:28 Kaynak: AA
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