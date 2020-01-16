G77+Çin Grubu dönem başkanlığı devir teslim töreni - NEW - Son Dakika

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G77+Çin Grubu dönem başkanlığı devir teslim töreni - NEW
6 saat önce
Törenden detaylar Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin konuşması NEW YORK - Güney Amerika ülkesi Guyana, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun dönem başkanlığını Filistin'den devraldı. Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:28 Kaynak: AA
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