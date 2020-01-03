Ga-Pa’da kazanan Lindvik, Kobayashi rekoru kıramasa da lider - Son Dakika
Son Dakika Spor Ga-Pa’da kazanan Lindvik, Kobayashi rekoru kıramasa da lider - Son Dakika Spor

Ga-Pa’da kazanan Lindvik, Kobayashi rekoru kıramasa da lider

6 saat önce

Dört Tepe Turnuvası’nda Oberstdorf’tan sonra sıra - kısaca “Ga-Pa” olarak bilinen - Garmisch-Partenkirchen’deydi. Tüm gözler son Dört Tepe ve dünya şampiyonu Japonyalı sporcu Ryoyu Kobayashi’deydi.

Ga-Pa’da kazanan Lindvik, Kobayashi rekoru kıramasa da lider, System.String[]

Dört Tepe Turnuvası’nda Oberstdorf’tan sonra sıra - kısaca “Ga-Pa” olarak bilinen - Garmisch-Partenkirchen’deydi. Tüm gözler son Dört Tepe ve dünya şampiyonu Japonyalı sporcu Ryoyu Kobayashi’deydi. Zira Kobayashi, geçen yıl Dört Tepe’deki tüm yarışları kazanmış, bu sene de galibiyetle başlamış ve üst üste kazandığı yarış sayısını beşe yükseltmişti. Daha önce beş yarış üst üste kazanan üç farklı isim vardı ancak altıya ulaşan olmamıştı. Kobayashi’nin rekoru kırıp kıramayacağı, herkesin yanıtını en merakla beklediği soruydu.

Beklenen olmadı, Kobayashi her ne kadar atlayışının ardından Ga-Pa’da liderliği ele geçirse de Dawid Kubacki, Karl Geiegr ve Marius Lindvik’e geçilmekten kurtulamadı. Almanya’daki ikinci ve son yarışta kazanan Norveçli Lindvik oldu. Geiger ikinci, Kubacki üçüncü olurken Kobayashi dördüncü sırada yer aldı.

Dört Tepe genel klasmanında ise liderlik Kobayashi’de. 4 Ocak’ta Innsbrück’te, 6 Ocak’ta ise Bischofshofen’de düzenlenecek üçüncü ve dördüncü müsabakalar öncesi genel klasmanda ilk üç şu şekilde sıralandı:

1.

Ryoyu Kobayashi

Japonya

587,2

2.

Marius Lindvik

Norveç

580,9

3.

Dawid Kubacki

Polonya

578,8

Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:14 
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