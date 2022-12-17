Şırnak'ta terörden arındırılan Gabar Dağı'ndaki petrol rezervinden tanker tanker petrol çıkıyor - Son Dakika
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Şırnak'ta terörden arındırılan Gabar Dağı'ndaki petrol rezervinden tanker tanker petrol çıkıyor

17.12.2022 12:52

Şırnak Gabar Dağı'ndaki petrol rezervinde günde 5 bin 300 varil petrol çıkarılıyor. Yıl sonunda 2 kuyunun daha faaliyete girmesiyle günlük üretimin 10 bin varile çıkarılması hedeflendiğini ifade eden Vali Osman Bilgin, "Bu bölgede yer altı kaynaklarını çıkarıyoruz. Halkımıza çok büyük bir imkan sağladı. Ülkemizin, paramızın yurt dışına çıkmasına engel olduk. Ülkemizin, paramızın yurt dışına çıkmasına engel olduk" dedi.

Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda, 2020'de başlatılan sismik çalışmalar sonrası petrol rezervi bulunması üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışma yaptı. Çalışmalar sonrası 13 Eylül 2021'de ilk kuyu, 'Şehit Esma Çevik-1' adı ile faaliyete alındı. TPAO, 6 noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı. 5 kuyunun faaliyete alındığı tesiste kuyularda günlük 5 bin 300 varil petrol çıkartılıyor.

YIL SONU HEDEF 10 BİN VARİL PETROL

Yıl sonunda 2 kuyunun daha faaliyete girmesi ile günlük üretimin 10 bin varile çıkarılması hedefleniyor. Şırnak Valisi Osman Bilgin, faal 5 kuyu olduğunu 6'ncısının üretime geçmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Günlük 5 bin 300 varil petrol çıkarıldığını ifade eden Vali Bilgin, "Çok yüksek gravite, yani dizel araçlarda traktöre buradan çıkan petrolü koyduğumuzda direkt çalışabilen petroldür" diye konuştu.

Terörden arındırılan bölge Türkiye'nin kaderini belirleyecek! Günde 5 bin 300 varil petrol çıkıyor, hedef 10 bin varil

"ŞIRNAK'IN HER YERİNDE TPAO, GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ İLE BİRLİKTE PETROL ARIYORLAR"

Güvenliğin sağlandığı bölgede petrol arama faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Vali Bilgin, şunları söyledi: "Bir zamanlar bu bölge, bırakın petrol çıkarmayı, siz değerli basın mensupları veya buradaki vatandaşlarımızın normal günlük faaliyetlerini yürütemeyeceği bir alandı. Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde burada İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız koordinasyonunda çok büyük mücadele sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, istihbarat teşkilatımız, tüm birimler ile birlikte verilen mücadele ile kamu görevlileri değil, bütün vatandaşlarımız rahat bir şekilde bu bölgeyi gezebiliyorlar, faaliyetlerini yürütebiliyorlar. Hepsinden önemlisi, bölgenin insanımızın kendi kaynağı olan, doğal kaynaklarımıza ulaşabiliyoruz ve bunları çıkarabiliyoruz.

Terörden arındırılan bölge Türkiye'nin kaderini belirleyecek! Günde 5 bin 300 varil petrol çıkıyor, hedef 10 bin varil

"MÜCADELELER SONUCUNDA HEM KARA DA HEM DENİZ DE KEŞİFLER YAPILIYOR"

Türkiye'nin gururu olan ve Türkiye'nin son dönemde parlayan yıldızı olan TPAO'nun başta genel müdürü olmak üzere tüm çalışanları ile birlikte verdiği mücadele ile artık hem denizde, hem karada çok büyük keşifler yapılıyor. Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi hatta dünyanın büyük keşiflerinden biri malumunuz olduğu üzere, Kilyos sahasında yapıldı. Çok şükür ki burada da Türkiye'nin hatta dünyanın son yılda en büyük 10 keşfinden biri yapıldı. Burada Enerji Bakanımıza, TPAO Genel Müdürü Melih Bilgin'e ve çok değerli TPAO çalışanları, TPIC hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Terörden arındırılan bölge Türkiye'nin kaderini belirleyecek! Günde 5 bin 300 varil petrol çıkıyor, hedef 10 bin varil

BÖLGE DAHA ÖNCE BAYRAKTAR İHA'LARA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ

Bu bölge neresi biliyor musunuz Bu bölge Bayraktar TB-2'nin Türkiye'ye kazandırıldığı bölge. Özdemir Bayraktar, Akçay Tugayı'nda Bayraktar TB-2'nin geliştirme faaliyetlerini, alan faaliyetlerini yapmıştır. Bugün Selçuk Bayraktar'ın ve onun ekibinin yüksek çalışmaları ile ortaya çıkan Bayraktar TB-2 bu bölgede deneme faaliyetleri, geliştirme faaliyetleri ile birlikte bu bölgede yer altı kaynaklarını çıkarıyoruz. Halkımıza çok büyük bir imkan sağladı. Ülkemizin, paramızın yurt dışına çıkmasına engel olduk. Ülkemizin, paramızın yurt dışına çıkmasına engel olduk.

Terörden arındırılan bölge Türkiye'nin kaderini belirleyecek! Günde 5 bin 300 varil petrol çıkıyor, hedef 10 bin varil

GELECEK YIL GÜNDE 25 BİN VARİL ÜRETME HEDEFİ VAR

Şu an açılan 5 kuyu var. 6'ncısı açıldı ama üretime geçmedi. 5 bin 300 varil, çok yüksek gravite ve bir araca koyduğumuzda direkt çalışabilecek vaziyettedir. Sadece sondaj çalışmaları ile birlikte Cudi, Gabar, Bestler Dereler'de, Kato'da şu an Şırnak'ın her yerinde TPAO ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte petrol arıyorlar. Artık güvenliği sağladık bu dağlarda, artık Şırnak son dönemlerde petrol ile adından söz ettiriyor. Şırnak artık çok fazla gündemde kalacak. Artık mutluluğu, başarılarıyla, ülkeye kattığı katma değerler, güvenliği ile gündemde kalacak. Gelecek yıl günde üretimi 25 bin varile çıkaracağız. Bu miktar ile birlikte bölgenin ekonomisi değişecek. İnsanlarımız artık özgürce her türlü faaliyetlerini yapabilecekler. Antalya, Ankara nasıl güvenliyse, artık Gabar, Cudi ve diğer dağlarımız da güvenli olacak"

Terörden arındırılan bölge Türkiye'nin kaderini belirleyecek! Günde 5 bin 300 varil petrol çıkıyor, hedef 10 bin varil

ERDOĞAN KEŞİFİ DUYURMUŞTU

Daha sonra ise petrol kuyusundan çıkan petrolü bir pet şişeye dolduran Vali Bilgin, bunu gazetecilere gösterdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervinde saha keşfettik. 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri. Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar" diyerek duyurmuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Suat genç: bulunan hala ülkenin tamamını karşılayacak düzeyde değil. ama git gide fazlalaşacak ve o zaman katkısı olacak. şu an aldığın ithal 1 1 Yayından Kaldır
500
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Toros Dağları, Şırnak, TPAO, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terörden arındırılan Gabar Dağı'ndaki petrol rezervinden tanker tanker petrol çıkıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terörden arındırılan Gabar Dağı'ndaki petrol rezervinden tanker tanker petrol çıkıyor - Son Dakika
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