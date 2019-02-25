Gabar'da Hainlere Büyük Darbe
27 dakika önce
Şırnak Akçay'da bulunan 6'ncı Komando Tugay Komutanlığınca 22 Şubat 2019 tarihinde Küpeli Dağı (Gabar) bölgesinde 'Şehit İsmail Orcan Operasyonu' başlatıldı.
Şırnak Akçay
'da bulunan 6'ncı Komando
Tugay Komutanlığınca 22 Şubat 2019 tarihinde Küpeli Dağı
(Gabar) bölgesinde 'Şehit İsmail Orcan Operasyonu' başlatıldı.
Büyük bir moral ve motivasyonla icra edilen operasyonda, 24 Şubat 2019 tarihinde teröristler tarafından tuzaklanmış 1 kilo kadar plastik patlayıcı ve çeşitli metallerle güçlendirilerek parça tesiri arttırılmış piknik tüpü bulunarak, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildi. Terör örgütünün El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile gerçekleştirmeyi planladığı olası saldırısı Mehmetçik'in tecrübesi ve dikkati sayesinde bir kez daha engellendi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:42 Kaynak: İHA
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