Gabar'da Terörislerin Kullandığı Mağara ile Mühimmat ve İlaç Bulundu

ŞIRNAK'ın Gabar Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı 1 mağara bulundu, 3 havan mermisi, 2 el bombası, 25 fişek, ilaç ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

ŞIRNAK'ın Gabar Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı 1 mağara bulundu, 3 havan mermisi, 2 el bombası, 25 fişek, ilaç ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat ve 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince Gabar Dağı'ndaki Filk ve Bartıl tepelerinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda patlamamış 3 havan mermisi ile PKK'lı teröristlerin kullandığı 1 mağarada 2 el bombası, 25 av tüfeği fişeği ve 9 piknik tüpünün yanı sıra ilaçlarla çeşitli yaşamsal malzemeler ele geçirildi. Mağara kullanılamaz hale getirilirken ele geçirilen mühimmat ile malzemeler de imha edildi. - Şırnak

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