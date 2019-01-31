Son Dakika Haberleri: Gabar'da Terörislerin Kullandığı Mağara ile Mühimmat ve İlaç Bulundu

Gabar'da Terörislerin Kullandığı Mağara ile Mühimmat ve İlaç Bulundu

40 dakika önce

ŞIRNAK'ın Gabar Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı 1 mağara bulundu, 3 havan mermisi, 2 el bombası, 25 fişek, ilaç ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Gabar'da Terörislerin Kullandığı Mağara ile Mühimmat ve İlaç Bulundu, System.String[]
ŞIRNAK'ın Gabar Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı 1 mağara bulundu, 3 havan mermisi, 2 el bombası, 25 fişek, ilaç ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat ve 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince Gabar Dağı'ndaki Filk ve Bartıl tepelerinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda patlamamış 3 havan mermisi ile PKK'lı teröristlerin kullandığı 1 mağarada 2 el bombası, 25 av tüfeği fişeği ve 9 piknik tüpünün yanı sıra ilaçlarla çeşitli yaşamsal malzemeler ele geçirildi. Mağara kullanılamaz hale getirilirken ele geçirilen mühimmat ile malzemeler de imha edildi. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:36 Kaynak: DHA

Şırnak, Gabar Dağı, Güncel
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