Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı bulma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı bulma çalışmaları devam ediyor

11.05.2022 11:29
Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı bulma çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ta iki gündür haber alınamayan zihinsel engelli 39 yaşındaki Mehmet Coşkun'u bulmak için güvenlik güçleri ve yaklaşık 500 vatandaş aramalara katıldı.

Şırnak'ta iki gündür haber alınamayan zihinsel engelli 39 yaşındaki Mehmet Coşkun'u bulmak için güvenlik güçleri ve yaklaşık 500 vatandaş aramalara katıldı.

Şırnak'ın Kumçatı beldesi Güneyce köyü Çiftekavak mezrasında iki gün önce sabah ormanlık alana doğru giden zihinsel engelli 39 yaşındaki Mehmet Coşkun'dan bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Coşkun'u bulmak için Kumçatı Jandarma Karakolu ve güvenlik korucularının katıldığı aramalar devam ediyor.

"İki gündür yaklaşık 500 kişi ile birlikte arıyoruz"

Güneyce köyü vatandaşlarından Bilgin Güngör, Güneyce köyü Çiftekavak mezrasında akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşın kaybolduğunu söyledi. Kaybolduğu gün jandarmaya haber verdiklerini belirten Güngör, "İki gündür yaklaşık 500 kişi ile birlikte arıyoruz. Gabar Dağı eteklerinde her yeri aradık. Şimdiye kadar bulamadık. Jandarmamız, güvenlik korucularımız ve köy sakinleri tarafından aramalarımız devam ediyor" dedi. - ŞIRNAK

Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı bulma çalışmaları devam ediyor
Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı bulma çalışmaları devam ediyor
Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı bulma çalışmaları devam ediyor
Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı bulma çalışmaları devam ediyor
Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı bulma çalışmaları devam ediyor
Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı bulma çalışmaları devam ediyor

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Güvenlik güçleri, Toros Dağları, Engelli, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı bulma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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