Son Dakika Haberleri: Gabar Dağı'nda PKK'nın Tuzakladığı 3 Sığınak İmha Edildi

Gabar Dağı'nda PKK'nın Tuzakladığı 3 Sığınak İmha Edildi

22 dakika önce

ŞIRNAK'taki Gabar Dağı bölgesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı patlayıcıyla tuzaklanmış 3 sığınak imha edildi.

Gabar Dağı'nda PKK'nın Tuzakladığı 3 Sığınak İmha Edildi, System.String[]
ŞIRNAK'taki Gabar Dağı bölgesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı patlayıcıyla tuzaklanmış 3 sığınak imha edildi.

Şırnak 6'ncı Komando Tugay Komutanlığınca Karageçit bölgesinde bulunan Gabar Dağı'nda bugün 'Şehit Piyade Asteğmen Adnan Dertsiz Operasyonu' düzenlendi. Operasyon sırasında güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, tuzaklanmış 60 milimetrelik havan mühimmatı, 4 kalıp patlayıcı, tuzaklanmış anti-personel mayını, kalaşnikof tüfeği, keskin nişancı şarjörü, G-3 şarjörü, 4 tüp, örgütsel doküman ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda tespit edilen sığınaklar güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi. 

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:57 Kaynak: DHA

Şırnak, Gabar Dağı, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'nın Kadın Yapılanmasına Darbe: 8 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Zabıtanın Dikkati Yaşlı Dilencinin Zulasını Ortaya Çıkardı

Dışişleri Bakanlığından Belçika'nın PKK Kararına Sert Tepki: Kabul Edilemez Son Dakika! ABD'den Türkiye'ye Bir S-400 Tehdidi Daha: Sonuçları Ağır Olur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 21:19:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gabar Dağı'nda PKK'nın Tuzakladığı 3 Sığınak İmha Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]