Gabar Dağı'ndan çaldıkları ham petrolü suyla değiştiren iki şüpheli suçüstü yakalandı

Şırnak'taki Gabar Dağı'ndan aldıkları ham petrolü yolda suyla değiştirip TPAO'ya götüren iki şüpheli suçüstü yakalandı. Çaldıkları petrolü sattıklarını belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Ham petrolün suyla değiştirildiği yer olan akaryakıt istasyonu hakkında da işlem başlatıldı.

HAM PETROLÜ GABAR'DAN ALIP YOLA ÇIKTILAR

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) taşımacılığını yapan bir firmada şoför olan M.A.D. ve ve arkadaşı B.B., yeni rezervlerin bulunduğu Gabar'dan aldıkları ham petrolle yola çıktı.

PETROLÜ, SUYLA DEĞİŞTİRDİLER

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre, Bismil'deki Köseli mevkiinde bir akaryakıt istasyonuna gelen ikili, burada ham petrol dolu dorseyi, su dolu dorseyle değiştirerek TPAO rafinerisine gitti. Rafineride dorsenin depoya boşaltıldığı esnada yetkililer petrolün aslında su olduğunu fark etti.

ÇALDIKLARI PETROLÜ SATIYORLARMIŞ

Olay yerine çağrılan jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ismini bilmediklerini öne sürdükleri şahıslara petrolü sattıklarını itiraf etti. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, akaryakıt istasyonu hakkında da işlem başlatıldı.