Gabar Dağı'ndan çaldıkları ham petrolü suyla değiştiren iki şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gabar Dağı'ndan çaldıkları ham petrolü suyla değiştiren iki şüpheli suçüstü yakalandı

Son Güncelleme: 13.08.2023 19:58

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndan çalınan ham petrolü suyla değiştirip satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler, petrolü sattıklarını itiraf etti. Ayrıca, ham petrolün suyla değiştirildiği akaryakıt istasyonu hakkında da işlem başlatıldı.

Şırnak'taki Gabar Dağı'ndan aldıkları ham petrolü yolda suyla değiştirip TPAO'ya götüren iki şüpheli suçüstü yakalandı. Çaldıkları petrolü sattıklarını belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Ham petrolün suyla değiştirildiği yer olan akaryakıt istasyonu hakkında da işlem başlatıldı.

HAM PETROLÜ GABAR'DAN ALIP YOLA ÇIKTILAR

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) taşımacılığını yapan bir firmada şoför olan M.A.D. ve ve arkadaşı B.B., yeni rezervlerin bulunduğu Gabar'dan aldıkları ham petrolle yola çıktı.

PETROLÜ, SUYLA DEĞİŞTİRDİLER

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre, Bismil'deki Köseli mevkiinde bir akaryakıt istasyonuna gelen ikili, burada ham petrol dolu dorseyi, su dolu dorseyle değiştirerek TPAO rafinerisine gitti. Rafineride dorsenin depoya boşaltıldığı esnada yetkililer petrolün aslında su olduğunu fark etti.

ÇALDIKLARI PETROLÜ SATIYORLARMIŞ

Olay yerine çağrılan jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ismini bilmediklerini öne sürdükleri şahıslara petrolü sattıklarını itiraf etti. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, akaryakıt istasyonu hakkında da işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Türkiye enerjide atağa kalktı! 2'si sürpriz 4 ilde daha petrol arama çalışmaları başlıyor Türkiye enerjide atağa kalktı! 2'si sürpriz 4 ilde daha petrol arama çalışmaları başlıyor

Gabar Dağı, TPAO, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Gabar Dağı'ndan çaldıkları ham petrolü suyla değiştiren iki şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
20:12 Geçen sezon Süper Lig'delerdi! Ümraniyespor'dan 1. Lig'e tatsız başlangıç
20:08 Geçen sezon Süper Lig'delerdi! Ümraniyespor'dan 1. Lig'e tatsız başlangıç
20:01 Fred'den taraftara mesaj: Kazanmak için sabırsızlanıyorum
19:56 Fred'den taraftara mesaj: Kazanmak için sabırsızlanıyorum
19:58 Gabar Dağı'ndan çaldıkları ham petrolü suyla değiştiren iki şüpheli suçüstü yakalandı
19:54 Gabar Dağı'ndan aldıkları ham petrolü suyla değiştirip satmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı
19:29 Zonguldak'ta annesini ve anneannesini baltayla öldüren kadının cinayet sırasında sela okumuş
19:25 Kan donduran baltalı cinayette tüyler ürperten sela ve tekbir detayı
18:33 Restorasyon çalışması sırasında göçük altında kalan mimarın diploma detayı kahretti
18:31 Restorasyon çalışması sırasında göçük altında kalan mimar hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2023 20:39:35. #1.11#
SON DAKİKA: Gabar Dağı'ndan çaldıkları ham petrolü suyla değiştiren iki şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement