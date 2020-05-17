Gabar kırsalında 3 terörist öldürüldü - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Gabar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)