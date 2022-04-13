GABDER'in başkanı Mehmet Ergün Demir oldu - Son Dakika

Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) başkanlığına Mehmet Ergün??????? Demir seçildi.

Demir, kentteki bir otelde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, GABDER çatısı altında değişik görevler alarak bugüne kadar sektörün gelişimi ve sorunların çözümü için verilen mücadeleye katkı sağlamaya çalıştığını hatırlattı.

Bundan sonra da çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Bizim aile olarak bir şiarımız var. Görev talep etmeyiz ancak bir zaruret olur ve görev verilirse de verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gereken neyse onu yaparız. Sektörümüzde sorunlara hakimiz ve noktasında neler yapılabileceği konusunda bilgi ve fikir sahibiyiz. Bu konuda yürüteceğiz çalışmalarda yönetimde görev alan arkadaşlarımızla birlikte derneğimizin bütün üyelerinin desteğine ihtiyacımız var. Sektörümüzün sorunlarının çözümü noktasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini de yeni yönetim kurulumuzla belirleyip, bu çerçevede yol haritamızı belirleyeceğiz."

Derneğin onursal başkanı Mehmet Durdu Yetkinşekerci ise derneğin 1994'te kurulduğunu ve önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.