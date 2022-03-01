Gabe Newell, Steam'in neden Bitcoin ile ödeme almadığı sorularını cevapladı - Son Dakika
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Gabe Newell, Steam'in neden Bitcoin ile ödeme almadığı sorularını cevapladı

Gabe Newell, Steam'in neden Bitcoin ile ödeme almadığı sorularını cevapladı

01.03.2022 08:43

Valve'ın önde gelen dijital oyun mağazası Steam üzerinden Bitcoin ödemelerinin neden bir anda kaldırıldığı sorusuna nihayet açıklama geldi.

Aralık 2017'den önce Bitcoin ile ödemeyi iletilen adrese yapacağınız ücret transferi üzerinden kabul eden Steam, bu yolla oyun satın almak isteyen bütün oyunculara hizmet desteği sunuyordu. Özellikle kripto parayla yapılan alışverişlerin popülerliği yavaş yavaş artıyorken sunulan bu fırsat hedef kitlesine kolaylık sağlamaktayken bir anda Steam üzerinden bu ödeme yönteminin kaldırılmış olması kafalarda soru işareti bırakmıştı.

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STEAM'DEN BITCOIN NEDEN KALKTI?

PC Gamer tarafından Gabe Newell ile yapılan röportajda Newell'ın yaptığı açıklamaya göre Bitcoin ile ödemenin kaldırılmasının iki sebebi var. İlki işlemlerin yüzde 50'sinin sahte olmasıydı. Bu, sahte ödemeler için kabul edilemeyecek bir miktar olduğundan hem Valve hem de geliştirici şirketler durumdan hiç de memnun değildi. İkincisi ise Bitcoin'in değişken varlığı sebebiyle gelirlerin sürekli dalgalanmaya uğrama ve finansal zarar yaratma ihtimaliydi. Hem Valve'ı hem de yapımcıları pek çok zarara sokan bu iki sebep yüzünden Aralık 2017'den itibaren kaldırılan Bitcoin desteği aynı problemleri barındırdığı sürece gelecekte geri dönmeyecek gibi duruyor.

Gabe Newell, Steam'in neden Bitcoin ile ödeme almadığı sorularını cevapladı
Kaynak: SaveButonu
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Son Dakika Gamegar Gabe Newell, Steam'in neden Bitcoin ile ödeme almadığı sorularını cevapladı - Son Dakika


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