Gaber Dobrovoljc, Fatih Karagümrük'te
1 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, savunma oyuncusu Gaber Dobrovoljc'u kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:05 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük
, savunma oyuncusu Gaber Dobrovoljc'u kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Transfer dönemini hızlı geçiren takımımız, defans hattına bir ismi daha ekledi." ifadesi kullanıldı.
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Hurma'nın da hazır bulunduğu törende kendisini Fatih Karagümrük'e bağlayan sözleşmeye imza attığı aktarıldı.
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