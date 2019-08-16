Son Dakika Haberleri: Gaber Dobrovoljc, Fatih Karagümrük'te
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Gaber Dobrovoljc, Fatih Karagümrük'te

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, savunma oyuncusu Gaber Dobrovoljc'u kadrosuna kattı.

Gaber Dobrovoljc, Fatih Karagümrük'te, System.String[]
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, savunma oyuncusu Gaber Dobrovoljc'u kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Transfer dönemini hızlı geçiren takımımız, defans hattına bir ismi daha ekledi." ifadesi kullanıldı.
26 yaşındaki Sloven stoperin, ikinci başkan Serkan Hurma'nın da hazır bulunduğu törende kendisini Fatih Karagümrük'e bağlayan sözleşmeye imza attığı aktarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:05 Kaynak: AA
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