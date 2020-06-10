Gabi: "Sezonun bu şekilde bitmesine üzüldük" - Son Dakika

Gabi: "Sezonun bu şekilde bitmesine üzüldük"

- Gabi: "Sezonun bu şekilde bitmesine üzüldük" VakıfBank'ın Brezilyalı voleybolcusu Gabi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'nin iptal edilmesiyle ilgili olarak, "Sezonu bitirebilmek için çok heyecanlıydık.

- Gabi: "Sezonun bu şekilde bitmesine üzüldük"

İSTANBUL - VakıfBank'ın Brezilyalı voleybolcusu Gabi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'nin iptal edilmesiyle ilgili olarak, "Sezonu bitirebilmek için çok heyecanlıydık. Takım olarak kenetlenmiştik ve aile gibiydik. 'Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'ni kazanabiliriz' diye düşünüyorduk. Sezonun bu şekilde bitmesine üzüldük. Ama doğru kararın bu olduğunu biliyoruz. Oynamaya devam edebilmek mümkün değildi" dedi.

VakıfBank Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yayınladığı 'Meeting Time' röportaj serisinin ikinci konuğu Gabriela Braga Guimaraes oldu. Korona virüs salgını hakkında konuşan Gabi, "Herkes için anlaşılması zor bir süreç oluyor. Bu zamanı normal hayatımda yapamadığım şeyleri yaparak geçiriyorum. Daha çok kendime vakit ayırıyorum. Kitap okuyorum, yemek yapıyorum. Normal hayatımda çok yorgun oluyorum ve 'Hemen yatayım' diye düşünüyorum. Elbette bu zamanı dinlenmek için de kullanıyorum. Bir de Brezilya'daki diğer insanlara yardımcı oluyorum. Bazı insanlar virüsten dolayı sorunlar yaşıyor. Şu anda ihtiyacı olanlara yardım etme vakti" şeklinde konuştu.

Bu dönemde meditasyon yapmaya başladığını belirten başarılı oyuncu, "Başlarda benim için çok zordu çünkü çok aktif birisiyim. Bundan dolayı başta meditasyon beni zorladı. Ama başladıktan sonra gerçekten çok iyi geldi. Sanırım bundan sonra da meditasyon yapmaya devam edeceğim" dedi.

"Her hafta yeni şeyler denemeye çalışıyorum"

Kariyerinde ilk kez bu kadar uzun süre evde kaldığını söyleyen Brezilyalı voleybolcu, "Bazen sıkıcı olabiliyor ama yeni şeyler öğrenebilmek için güzel bir fırsat. Çizim yapmak için bir şeyler aldım. Bir hafta çizim yapmaya çalışacağım. Sıkıldığımda; 'Şimdi ne yapabilirim' diye düşünüyorum. Her hafta yeni şeyler denemeye çalışıyorum. Hepsini bir arada değil ama aşama aşama yeni şeyler deniyorum" diye konuştu.

"Sezonun bu şekilde bitmesine üzüldük"

CEV Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'nin iptal edilmesiyle ilgili düşüncelerini de dile getiren Gabi, "Takım olarak her gün, her hafta, her ay daha çok gelişiyorduk. Sezonu bitirebilmek için çok heyecanlıydık. Takım olarak kenetlenmiştik ve aile gibiydik. Sezon başında yeni bir takımdık ama 'Elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'ni kazanabiliriz' diye düşünüyorduk. Sezonun bu şekilde bitmesine üzüldük. Ama doğru kararın bu olduğunu biliyoruz. Oynamaya devam edebilmek mümkün değildi" açıklamasında bulundu.

"Takımdaki en özel anım, ilk antrenmanım"

VakıfBank'taki en özel anını açıklayan 26 yaşındaki voleybolcu, "Sanırım ilk antrenmanım. Çünkü benim için bir rüyam gerçekleşiyordu. VakıfBank'a gelmek, bu büyük aileye katılmak, Giovanni'yle çalışmak ve inanılmaz oyuncularla oynamak harika bir duyguydu. İlk antrenmanda; 'Vay canına buradayım! Bunu yapabilirim. Bu takımla her gün kendimi geliştirmek istiyorum' dedim. İlk günümde ne kadar heyecanlandığımı sonrasında herkese anlattım" dedi.

Üç erkek kardeşinin bulunmasının güzel bir duygu olduğunu söyleyen Brezilyalı voleybolcu, "Çünkü beni hep koruyorlar. Aynı zamanda çok zor çünkü onlarla kapışamıyorum. Onlarla baş edebilmem zor oluyor. Benden büyük üç abimin olması güzel bir his. Bana çok şey öğrettiler. Onlarla spor yapmaya başladım. Bana futbol, tenis ve yüzmeyi öğrettiler. Bu kariyerim için çok değerliydi. Onlar ne yapıyorsa ben de aynısı yapmaya çalıştım. Abilerim şu anda başka işlerle uğraşıyorlar. Eskiden futbol ve tenis oynarlardı. Şu anda iki abim tenis oynamaya devam ediyor. Profesyonel olmasa da şehrimizdeki bazı yerel turnuvalara katılıyorlar" şeklinde konuştu.

"Federer sayesinde teniste öğrendiğim şeyleri voleybola taşımaya çalışıyorum"

Küçükken tenis ve futbol oynadığını anlatan Gabi, "Abimlerden dolayı futbol oynamayı çok sevdim. Tenisi de babam ve annem sayesinde oynadım. Çünkü ikisi de tenis oynuyordu. İlk oynamaya başladığımda Guga, Federer ve Nadal'ın maçlarını izlerdim. Federer'e hep hayranlık duyardım. 'Nasıl bu kadar güvenli ve zekice oynayabiliyor?' diye merak ederdim. Yaşı ilerlemiş olsa bile yine o yüksek seviyede ve aynı kalitede tenis oynayabiliyor. Sporda her şeyi onun yaptığı gibi yapmak istedim. Zekice oynamak, başkalarının yapamadığı şeyleri yapabilmek istedim. Federer sayesinde teniste öğrendiğim şeyleri voleybola taşımaya çalışıyorum. Voleybola göre çok uzun değilim ve onu izlemek bana voleybolun birçok alanında yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Gabi: Sezonun bu şekilde bitmesine üzüldük

Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gabi: 'Sezonun bu şekilde bitmesine üzüldük' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak 73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi 2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur         
18:51
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor         
18:39
Nişan töreninde 5 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı Nişan töreninde 5 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı         
18:35
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi         
18:34
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı         
18:33
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak         
18:30
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi         
18:14
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti         
18:01
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor         
17:55
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu         
17:53
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor         
17:51
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı         
17:37
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü         
17:35
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı         
17:26
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi         
17:17
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor         
17:09
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu 1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu         
17:05
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı         
17:03
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı         
17:01
Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı         
17:00
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:58
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü         
16:50
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti         
16:43
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti         
16:42
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi         
16:39
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü         
16:37
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı 60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı         
16:34
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak         
16:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 19:34:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gabi: "Sezonun bu şekilde bitmesine üzüldük" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]