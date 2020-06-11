Gabon açıklarında kaçırılan 2 Senegalli denizci serbest bırakıldı

Gine Körfezi'nde yer alan Gabon açıklarındaki korsan saldırılarda rehin alınan Senegalli 2 denizci serbest bırakıldı.
Senegal Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 Mayıs'ta Gabon açıklarında 2 balıkçı teknesine düzenlenen korsan saldırılarında kaçırılan 2 Senegal vatandaşının serbest bırakıldığı belirtildi.
Denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve Nijerya üzerinden Senegal'e gönderileceği kaydedildi.
Gine Körfezi'ndeki Gabon açıklarında 4 Mayıs tarihinde Amerger 2 ve Amerger 7 balıkçı tekneleri korsan saldırılarının hedefi olmuş, teknelerdeki mürettebattan 3 Endonezyalı, 2 Senegalli ve 1 Güney Koreli denizci kaçırılmıştı.
Kaçırılan diğer 4 denizcinin durumları ise bilinmiyor.
Gemilere saldırıların düzenlendiği Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.
Uluslararası Denizcilik Bürosu (BIM) verilerine göre, 2018'de 78 korsan saldırı düzenlenen Gine Körfezi'nde bu sayı 2019'da 121'e çıktı.
Tüm dünyadaki korsan saldırıların yüzde 90'ını Gine Körfezi'ndekiler oluşturuyor.