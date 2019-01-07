Son Dakika Haberleri: Gabon'da Askeri Darbe Girişimi

Gabon'da Askeri Darbe Girişimi

1 saat önce

Gabon'da ordu iktidarı ele geçirmek için darbe girişiminde bulundu.

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Gabon'da ordu iktidarı ele geçirmek için darbe girişiminde bulundu.

Afrika ülkesi Gabon'da, devlet radyosundan açıklama yapan ordu, demokrasiyi yeniden kurmak için yönetime el koyduğunu açıkladı. Sabahın erken saatlerinde devlet radyosunu ele geçiren ordu kısa bir bildiri okudu.

Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo 2009'da iktidara gelmişti. Ekim ayında rahatsızlanan Ali Bongo Fas'ta tedavi görüyordu. - LIBREVILLE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:23 Kaynak: İHA

Afrika, Gabon, Politika
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