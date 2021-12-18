Üye Girişi
Gabon'da cinsel istismar iddiasıyla eski 17 yaş altı milli takım koçuna soruşturma açıldı - Son Dakika

Gabon'da cinsel istismar iddiasıyla eski 17 yaş altı milli takım koçuna soruşturma açıldı

18.12.2021 16:01
Gabon'da cinsel istismar iddiasıyla eski 17 yaş altı milli takım koçuna soruşturma açıldı

Gabon'da yüzlerce çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla, eski 17 yaş altı Milli Takım Teknik Direktörü Patrick Assoumou Eyi hakkında soruşturma açıldı.

Gabon'da yüzlerce çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla, eski 17 yaş altı Milli Takım Teknik Direktörü Patrick Assoumou Eyi hakkında soruşturma açıldı.

Gabon Spor Bakanı Franck Nguema yaptığı açıklamada, yüzlerce çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Assoumou'ya, Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın talimatıyla soruşturma açıldığını duyurdu.

İddiaların çok ciddi ve kabul edilemez olduğunu belirten Nguema, soruşturmanın genişletilerek, spordaki bütün cinsel istismar iddialarının üzerine gidileceğini vurguladı.

"Capello" lakaplı Patrick Assoumou Eyi'nin, 17 yaş altı Milli Takım Teknik Direktörlüğü yaptığı 2015-2017'de yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti.

Milli Takım Teknik Direktörü, Ali Bongo Ondimba, Milli Takım, Gabon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gabon'da cinsel istismar iddiasıyla eski 17 yaş altı milli takım koçuna soruşturma açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:59 Uykusuzluk çekenler işte derdinizin dermanı! Bu iki meyveyi uyumadan yiyin, mışıl mışıl uyuyun
15:51 Galatasaray'ın genç yıldızı Barcelona'yı reddetti! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun imza atacağı dünya devi
15:42 Evinden 6 ay önce 16 ton çöp çıkmıştı! Şimdi 12 ton çöpü evine taşımış!
15:40 3 aylık bebeğini öldüren baba, cezaevinde ölü bulundu!
15:33 Karşınızda dedektif Eda Ece! Ünlüler geçidine dönüşecek!
15:21 Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta
15:20 Zamanlaması manidar buluşma! Rıdvan Dilmen ve Mesut Özil'den sürpriz görüntü
15:19 Valilik Gelecek Partisi'nin anons isteğine izin vermedi! İkinci kuruluş yıldönümü etkinliklerine hazırlanıyorlar
15:06 İtiraflarını gazetede paylaşan koca, karısına yakalandı!
14:57 En sonunda belli oldu! Vitor Pereira Beşiktaş maçından sonra Türkiye'den ayrılıyor
Uykusuzluk çekenler işte derdinizin dermanı! Bu iki meyveyi uyumadan yiyin, mışıl mışıl uyuyun Uykusuzluk çekenler işte derdinizin dermanı! Bu iki meyveyi uyumadan yiyin, mışıl mışıl uyuyun         
16:00
Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta         
15:21
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti         
12:43
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı atağa geçti Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı atağa geçti         
21:27
Son Dakika! Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi         
19:40
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 16:09:47. #1.11#
SON DAKİKA: Gabon'da cinsel istismar iddiasıyla eski 17 yaş altı milli takım koçuna soruşturma açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement