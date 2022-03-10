Gabon'da Cumhurbaşkanı 6 bakanı değiştirdi - Son Dakika
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Gabon'da Cumhurbaşkanı 6 bakanı değiştirdi

10.03.2022 15:30
Gabon'da Cumhurbaşkanı 6 bakanı değiştirdi

Gabon'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6 bakanlıkta görev değişimi yapıldı.

Gabon'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6 bakanlıkta görev değişimi yapıldı.

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, yayımladığı kararnameyle 6 bakanı görevden alarak yerlerine yeni bakanlar atadığını duyurdu.

Avrupa Birliği Büyükelçisi Felicite Ongouori Ngoubili, yeni kabineye Savunma Bakanı olarak girerek ülkede üçüncü kadın bakan unvanına da sahip oldu.

Eski Savunma Bakanı Michael Moussa Adamo, kabinede Dışişleri Bakanı olarak yerini aldı.

Muhalif kimlikleriyle tanınan Jean-Norbert Diramba Turizm Bakanı, Jean-Pierre Doukaga da Dijital Ekonomi Bakanı oldu.

İletişim Bakanı Edgard Anicet Mboumbou Miyakou, koltuğunu Pascal Houangni Ambouroue'ya devretti.

Eski kabinede 5 yıl Tarım Bakanlığı yapan Biendi Maganga Moussavou, görevini Charles Mve Ella'ya teslim etti.

Ülkede 41 yıl cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Omar Bongo Ondimba'nın vefatının ardından oğlu Ali Bongo Ondimba 2009'dan beri bu görevini yürütüyor.

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Ali Bongo Ondimba, Avrupa Birliği, cumhurbaşkanı, Gabon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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