Son Dakika Haberleri: Gabon'da Darbe Girişimi

Gabon'da Darbe Girişimi

1 saat önce

-Askerlerin açıklama yapması GABON - Gabon'da ulusal radyoyu ele geçiren bazı askerlerin darbe girişiminde bulunduğu bildirildi.

-Askerlerin açıklama yapması GABON - Gabon'da ulusal radyoyu ele geçiren bazı askerlerin darbe girişiminde bulunduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:29 Kaynak: AA

Gabon, Güncel
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