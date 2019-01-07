Gabon'da Darbe Girişimi

Gabon'da askeri darbe girişimi engellendi.

Gabon'da askeri darbe girişimi engellendi. Gabon İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Guy-Bertrand Mapangou, ülkedeki darbe girişiminin kontrol altına alındığını belirterek, darbecilerin ulusal jandarma tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, darbe girişiminden şeref muhafızlarından askerlerin sorumlu olduğu bildirilerek, Teğmen Kelly Ondo Obiang'ın kaçtığı ifade edildi. Gabon'da, sabahın erken saatlerinde devlet radyosunu ele geçiren ordu, "demokrasiyi yeniden kurmak için" yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Silahlı Kuvvetler bildirisini Ulusal Radyo'dan okuyan Gabon'un Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtseverlik Hareketi'nin Yüzbaşı Kelly Ondo Obiang, 'Ulusal İnşa Konseyi'nin kurulacağını belirterek, Fas'ta tedavi gören Devlet Başkanı Ali Bongo'dan duydukları memnuniyetsizliği dile getirmişti.



(İHA)

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