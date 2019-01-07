Son Dakika Haberleri: Gabon'da Darbe Girişimi: Hükümet Darbenin Engellendiğini Söylüyor
BBC

Gabon'da Darbe Girişimi: Hükümet Darbenin Engellendiğini Söylüyor

1 saat önce

Afrika'nın petrol zengini ülkesi Gabon'da hükümet bu sabah genç subayların giriştiği darbenin engellendiğini çoğunun tutuklandığını söylüyor.

Gabon'da Darbe Girişimi: Hükümet Darbenin Engellendiğini Söylüyor, System.String[]
Gabon hükümet sözcüsü bu sabaha karşı genç subayların başlattığı darbe girişiminin kontrol altına alındığını söyledi.

Sözcü Guy-Bertrand Mapangou BBC'ye darbecilerden 4 kişinin tutuklandığını 5. bir subayın da arandığını kaydetti.

Afrika'nın petrol zengini ülkesi Gabon'da genç subaylar, Bongo ailesinin 50 yıllık iktidarına son verdiklerini açıklamışlardı.

Ulusal radyo istasyonunu sabaha karşı yerel saatle 04: 30'da ele geçiren subaylar kısa bir bildiri ile "Ulusal Restorasyon Konseyi" kurduklarını ve "demokrasiyi inşa amacıyla" darbe yaptıklarını söylemişlerdi.

Gabon'un devlet başkanı Ali Bongo iktidarı 2009 yılında hile iddiaları ve şiddetle gölgelenen bir seçimle babasından devralmıştı.

Başkent Libreville'in sokaklarında tanklar ve zırhlı askeri araçlar görüldüğü bildiriliyor. Ali Bongo ülke dışındaydı

Devrilen devlet başkanı Ali Bongo ise iki aydır ülke dışında.

Ekim ayında felç geçirdiği söylenen Bongo o tarihden bu yana Fas'da tedavi altında.




Yılbaşında sağlığıyla ilgili söylentileri yatıştırmak için televizyona çıkan Ali Bongo iyi olduğunu söylemişti.

Bu sabahki darbe girişimi bildirisinde bu görüntülerin devlet başkanı Bongo'nun ülke yönetiminin sorumluluğunu yeniden yüklenebileceği konusundaki kuşkuları daha da kuvvetlendirdiği kaydedilmişti.

Kendisini 'Gabon Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Hareketi' diye adlandıran darbeci subaylar grubunun lideriTeğmen Kelly Ondo Obiang radyoda okuduğu bildiride gençleri 'kaderlerini kendi ellerine almaları' çağrısı da yapmıştı.

BBC muhabiri Firmain Eric Mbadinga ordunun ve bilhassa da Bongo ailesinin bölgesinden gelen subayların ağırlıkta olduğu başkanlık muhafızlarının Bongo ailesine çok sadık bilindiğini,bu nedenle darbe girişiminin büyük sürpriz olduğunu söyledi. ABD askerleri var

ABD Başkanı Donald Trump, komşu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra şiddet olayları yaşanabileceği kaygısıyla bölgedeki Amerikan vatandaşlarını koruma amacıyla Gabon'a asker konuşlandırmıştı.

BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:06 

Afrika, Gabon, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



76'ıncı Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu! Geceye Green Book Filmi Damga Vurdu Fidel Castro'nun Torunu, Lüks Hayatıyla Halkı İsyan Ettirdi

Güzellik Kraliçesiyle Evlenen Kral, Tahttan Çekildi Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:47:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gabon'da Darbe Girişimi: Hükümet Darbenin Engellendiğini Söylüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]