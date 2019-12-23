Gabon'da korsanlar balıkçı gemisindeki 4 Çinliyi kaçırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gabon'da korsanlar balıkçı gemisindeki 4 Çinliyi kaçırdı - Son Dakika

Gabon'da korsanlar balıkçı gemisindeki 4 Çinliyi kaçırdı

6 saat önce

Orta Batı Afrika'nın petrol zengini ülkesi Gabon'da korsanlarca balıkçı gemilerine düzenlenen saldırıda 4 Çinlinin kaçırıldığı 1 Gabon vatandaşının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gabon'da korsanlar balıkçı gemisindeki 4 Çinliyi kaçırdı, System.String[]

Orta Batı Afrika'nın petrol zengini ülkesi Gabon'da korsanlarca balıkçı gemilerine düzenlenen saldırıda 4 Çinlinin kaçırıldığı 1 Gabon vatandaşının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, korsanlar başkent Libreville limanındaki 2 balıkçı gemisine saldırı düzenledi.

Korsanlar saldırdığı gemilerden birindeki 4 Çin vatandaşını kaçırdı, diğer gemideki 1 Gabon vatandaşını ise öldürdü.

Hükümet sözcüsü Edgard Anicet Mboumbou Miyakou, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin İnterpol ile ortaklaşa soruşturma başlattığını ve limanda güvenliğin sağlandığını belirtti.

Dünyanın en tehlikeli körfezi

Korsan saldırılarla adından söz ettiren Gine Körfezi dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Geçen hafta başında korsanlar, körfezde Angola'dan Togo'ya giden Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine saldırı düzenlemiş, gemideki 20 Hint denizciyi kaçırmıştı.

Kasım ayının ilk haftasında da Benin'in ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden Norveç menşeli kargo gemisine korsanlar saldırı düzenlemiş, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı alıkoymuştu,

Temmuz ayında da Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliğine teslim edilmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Gabon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:30 Kaynak: AA
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