Son Dakika Haberleri: Gabon'daki Darbe Girişimi

Gabon'daki Darbe Girişimi

2 saat önce

Gabon'da sabah saatlerinde darbe girişiminde bulunan askerlerin yakalanarak tutuklandığı bildirildi.

Gabon'daki Darbe Girişimi, System.String[]
Gabon'da sabah saatlerinde darbe girişiminde bulunan askerlerin yakalanarak tutuklandığı bildirildi.

Gabon Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Guy-Bertran Mapangou, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal Radyo'yu işgal ederek bildiri okuyan isyancı askerlerin Gabon Ulusal Jandarma Müdahale Birimi (GIGN) tarafından yakalandığını belirtti.

Durumun kontrol altına alındığını ifade eden Mapangou, birkaç saat içinde her şeyin eskisi gibi olacağını söyledi.

Sabah 4.30'da ulusal radyoyu ele geçiren bazı askerler bildiri okuyarak Ulusal Danışma Konseyi kuracaklarını açıklamıştı.

Kendini "Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Cephesi" olarak tanımlayan, Teğmen Kelly Ondo Obiang liderliğindeki hareketin bildirisinde, halen tedavi için gittiği Fas'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yılbaşı mesajının hayal kırıklığı oluşturduğu, cumhurbaşkanının sorumluluklarını yerine getiremeyeceğini gösterdiği aktarılmıştı.

Bongo, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Felç geçirdiği, hastanedeki operasyon sonrası suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo, Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek tedavisinin devamı ve rehabilitasyon süreci için 29 Kasım'da Fas'ın başkenti Rabat'a gitmişti.

Taburcu olduğu 6 Aralık tarihinden bu yana Rabat'ta bulunan Bongo, yeni yıl mesajını oradan yayımlamıştı.

Videoda sağ elini oynatmadığı görülen Bongo, iyi yıl dileklerini paylaşmakla yetinmiş, "Gördüğünüz gibi daha iyiye gidiyorum ve yakında sizinle yeniden buluşmaya hazırlanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Ekim 2009'dan beri Gabon'u yönetiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:56 Kaynak: AA

Sabah, Gabon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Hatipoğlu'ndan Sosyal Medya Açıklaması: Hesabını Vereceksiniz! "Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı

Son Dakika! Karşı Gazetesi Davasında CHP'li Eren Erdem İçin 19 Yıl Hapis İstendi Son Dakika! Samsun'da Batan Gemide 6 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:56:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gabon'daki Darbe Girişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]