Son Dakika Haberleri: Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında ara karar
Son Dakika Güncel Haber

Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında ara karar

47 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT operasyonuyla getirildikleri Türkiye'de "silahlı terör örgütü yönetme" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan 3 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri...

Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında ara karar, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT operasyonuyla getirildikleri Türkiye'de "silahlı terör örgütü yönetme" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan 3 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri kabul edilmedi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'a söz verildi.

Sanık Adnan Demirönal önceki duruşmada sunduğu taleplerini tekrar ettiğini belirterek, hakkındaki imaj inceleme raporunda yer alan terörü övücü dokümanların olduğu suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Cihazın kendi üstüne olmadığını ve bu durumda suç olmayacağını öne süren sanık Demirönal, bütün faaliyetinin öğretmenlikten ibaret olduğunu belirterek, "Bir öğretmen olarak yurt dışında çalışmanın terör örgütü suçu olduğunu bilmiyordum, haktan, adaletten kaçan bir insan değilim. Hiçbir terör örgütüne üyeliğim bulunmamıştır, suçlamayı kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu.

Sanık İbrahim Akbaş da, "ByLock kullanmadım, Bank Asya'da her zaman param oldu, ödemelerimi öyle yapıyordum. Suçsuzum terörist faaliyet içinde bulunmadım. Ben öğrencilerime İstiklal Marşı okutmuşum, bayrağı göndere çekmişim, şimdi ise terörle suçlanıyorum, bunu içim almıyor" sözleriyle kendini savundu.

Diğer sanık Osman Özpınar, Sabiha Gökçen Havalimanındaki kendilerine yapılan gözaltı işlemlerinin usulsüz olduğunu ileri sürerek, kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti. Bank Asya'daki para hareketlerini örgütsel bir talimat doğrultusunda yapmadığını ve Bylock kullanmadığını savunan sanık Özpınar, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, tahliyesini talep etti.

Gelen evraka ve tahliye taleplerine ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tahliyesini talep eden tüm sanıkların mevcut delil durumunu dikkate alarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Orta Afrika, Gabon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı sonrası dolar yükselişe geçti
Son Dakika: ABD, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldı Tuzla'da "köpüklü su" tedirginlik yarattı, numune alındı İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda çalışmaları yeniden başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 18:17:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında ara karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]