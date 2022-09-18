Ndama, gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için potansiyel adaylardan biri olarak gösteriliyordu.

Kaynak: AA

Kongo, Gabon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gabon'un eski Meclis Başkanı Ndama, para dolu 4 valizle yakalandı - Son Dakika

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