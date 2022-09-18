Gabon'un eski Meclis Başkanı Ndama, para dolu 4 valizle yakalandı - Son Dakika
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Gabon'un eski Meclis Başkanı Ndama, para dolu 4 valizle yakalandı

18.09.2022 23:46
Gabon'un eski Meclis Başkanı Ndama, para dolu 4 valizle yakalandı

Gabon Ulusal Meclisinin eski Başkanı Guy Nzouba-Ndama, Kongo Cumhuriyeti'ne geçmeye çalışırken dört valiz dolusu nakit parayla yakalandı.

Gabon Ulusal Meclisinin eski Başkanı Guy Nzouba-Ndama, Kongo Cumhuriyeti'ne geçmeye çalışırken dört valiz dolusu nakit parayla yakalandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gabon'dan Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazavil'e geçmeyen çalışan Ndama'nın valizlerinde 1,5 milyon dolardan fazla para ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ndama, Franceville'deki polis karakoluna götürüldü.

Ndama, gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için potansiyel adaylardan biri olarak gösteriliyordu.

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Kaynak: AA

Kongo, Gabon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gabon'un eski Meclis Başkanı Ndama, para dolu 4 valizle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gabon'un eski Meclis Başkanı Ndama, para dolu 4 valizle yakalandı - Son Dakika
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