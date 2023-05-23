Gabonlu Dina'nın ailesi, cenazeyi teslim almak için İstanbul'da: Bunun peşini bırakmayacağız

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart'ta, sefer yapan tren makinistinin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, çayda Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedenini buldu. Gabon uyruklu üniversite öğrencisinin Karabük'teki ölümü, yaklaşık 2 aydır ölümü aydınlatılamadı. Aile, 2'nci kez otopsi yapılmasını istemişti. Ancak Gabon Büyükelçiliği 6 bin dolarlık otopsi masrafını ödemedi.

1 AYDAN FAZLA MORGDA

Dina'nın cesedi soğutma yetersizliği sebebiyle Karabük'ten İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenaze 1 ayı aşkın süredir İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bekletildi. Ailesi bugün cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Cenazeyi almak için aileye İstanbul'da yaşayan İstanbul Gabon Derneği Başkanı da eşlik etti. Dina uluslararası cenaze nakil aracı ile alınarak memleketine götürülecek.

"GABON'A GERİ GÖTÜRECEĞİZ"

Cenazeyi almak için aileye eşlik eden İstanbul Gabon Derneği Başkanı "Dina'nın annesi ve babası cenazeyi almaya geldi. Hep beraber cenazemizi alacağız. Ondan sonra işlem yapacağız. İşlem yapıldıktan sonra Gabon'a geri götüreceğiz. Annesinin psikolojisi çok kötü. Annesi her gün ağlıyor, babası da ağlıyor. Babası dün gece uyuyamadı. İkinci otopsi için para verilmedi, başka bir seçenek buldular" diye konuştu.

"KIZIMIN ÖLÜMÜNÜN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Anne Jessica Sandra Makemba Panga, "Otopsi ücreti için başka bir yol bulduk. Bir avukat bize geldi, ücretsiz şekilde halledeceğini söyledi. Güçsüz bir şekilde hissediyorum. Kızım Türkiye'ye okumaya geldi ama öldü. Şu an cenazesi Gabon'a geri gidecek. Kızımın ölümünün peşini bırakmayacağım, adalet yerini bulacak. Cuma günü sabah saatinde Dina, Afrika'ya geri dönecek" dedi.