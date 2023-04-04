Cansız bedenine ulaşılan Gabonlu genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı! Çıplak ayakla sokakta koşuyor - Son Dakika
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Cansız bedenine ulaşılan Gabonlu genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı! Çıplak ayakla sokakta koşuyor

04.04.2023 10:05

Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın şüphe uyandıran ölümü hala aydınlatılamadı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, Dinabongho'nun son görüntülerine ulaşıldı. Evinin olduğu sokaktaki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde genç kızın gece saatlerinde çıplak ayak, sokakta koştuğu fark edildi.

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart günü, tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çaydan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlendi. Dinabongho'nun cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler Dinabongho'nun bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Gabonlu kızın, çıplak ayak sokakta koşarken son görüntüleri ortaya çıktı

ŞARJ ALETİ ALMAK İÇİN ÇIKIP KAYBOLMUŞ

Genç kız ortadan kaybolduğu gece, arkadaşlarının evinde film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söyledi. Ancak Dinabongho, bilinmeyen nedenle çıplak ayakla sokağa çıktı. Genç kızın sokakta çıplak ayakla koşması, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gabonlu kızın, çıplak ayak sokakta koşarken son görüntüleri ortaya çıktı

EN SON ÇIPLAK AYAKLA KOŞARKEN GÖRÜLDÜ

Kamera görüntülerindeki kızın kıyafetlerini otopsi görüntüleriyle karşılaştıran Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, çıplak ayak koşarken görülen kişinin Dinabongho olduğunu belirtti. Kamera görüntülerini gören arkadaşları ise üzüntü yaşadı.

Gabonlu kızın, çıplak ayak sokakta koşarken son görüntüleri ortaya çıktı

"O GECE ARKADAŞLARIYLA TOPLANMIŞ"

Dinabongho'nun iyi bir insan olduğunu ve kente okumak için geldiğini söyleyen Çad uyruklu Tayyip Abderahim Youssouf, "Öldürmüş olabilirler belki. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama polisler tarafından gereken yapılıyor. O gece arkadaşlarıyla toplanmış. Yemek yapıp yemişler. Televizyon izlerken o aşağı ineceğini söylemiş. Demiş ki 'ben telefonumu şarj etmeye ineceğim.' Sonrasında aşağı inmiş, bir daha gelmemiş" dedi.

Gabonlu kızın, çıplak ayak sokakta koşarken son görüntüleri ortaya çıktı

"ÇOK TRAJİK BİR HİKAYE"

Ölen genç kızla yakın arkadaş olduklarını ve birlikte vakit geçirdiklerini söyleyen Gabon uyruklu Arthur Akue Obiang (22) da "O gece beraberdik. 23.00 sıralarında telefonunu şarj etmek için 1'inci kata gitti. Evin dışına niye çıktı bilmiyoruz. Herkes çok üzüldü. Çok trajik bir hikaye" diye konuştu.

Gabon uyruklu Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Orlane Sima (22), "Dina iyi bir arkadaşımızdı. İyi bir kızdı, ölmesine çok üzüldük. Onun için adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Filyos Çayı, Karabük, Otopsi, Gabon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cansız bedenine ulaşılan Gabonlu genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı! Çıplak ayakla sokakta koşuyor - Son Dakika


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