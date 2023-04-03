Karabük'te yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin cesedinin bulunmasına ilişkin 5 zanlı yakalandı

Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi kızın ölümüyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümünün aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma ve İl Emniyet müdürlükleri ekiplerince ortaklaşa yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında başsavcılık tarafından 2'si yabancı uyruklu 5 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslerde gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirmişti. Bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi kızın ön otopsisi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.