Karabük'te yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin cesedinin bulunmasına ilişkin 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin cesedinin bulunmasına ilişkin 5 zanlı yakalandı

03.04.2023 13:51

Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi kızın ölümüyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi kızın ölümüyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümünün aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma ve İl Emniyet müdürlükleri ekiplerince ortaklaşa yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında başsavcılık tarafından 2'si yabancı uyruklu 5 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslerde gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirmişti. Bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi kızın ön otopsisi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Gabonlu genç kızın ölümünde yeni gelişme! Annesine attığı ses kaydında öldürülebileceğini söylemiş Gabonlu genç kızın ölümünde yeni gelişme! Annesine attığı ses kaydında öldürülebileceğini söylemiş GABONLU GENÇ KIZ, ANNESİNE ÖLDÜRÜLEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞ GABONLU GENÇ KIZ, ANNESİNE ÖLDÜRÜLEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Filyos Çayı, Karabük, Gabon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin cesedinin bulunmasına ilişkin 5 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:12 NATO'ya yeni ortak! Genel Sekreter Stoltenberg açıkladı: Finlandiya salı günü üye olacak
14:06 Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Finlandiya salı günü NATO üyesi olacak
14:03 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre ilçelerde de paniğe neden oldu
13:57 Başörtüsü baskı makinesine dolanan genç kız, feci şekilde can verdi
13:54 Kulüpten resmi açıklama geldi! Trabzonspor ile yollarını ayıran Vitor Hugo'nun yeni adresi belli oldu
13:48 Kulüp açıklama yaptı! Trabzonspor macerası sona eren Vitor Hugo'nun yeni takımı belli oldu
13:48 Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, tarihi derbi galibiyetini Amedsporlu yöneticiyle birlikte kutladı
13:46 Tartıştıkları genci boğazından bıçaklayarak öldüren 4 zanlı saatler sonra yakalandı! Aralarında kadın da var
13:38 Togg'un ilk otomobilinin direksiyonuna Cumhurbaşkanı Erdoğan geçecek! Bugün teslim edilecek
13:34 Kafaları karıştıran detay! Seccade olayında Kılıçdaroğlu'na karşı bir komplo mu kuruldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2023 14:30:17. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin cesedinin bulunmasına ilişkin 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement