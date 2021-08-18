GABORAS, gayrimenkul ticaretine mali ve hukuki güvence veren ilk kapsamlı dijital platformu kurdu

GABORAS, gayrimenkul alım satım, kiralama ve kiraya verme piyasasını ilk kez dijital ortamda 360 derece hizmet verecek yenilikçi ve gelişmiş bir ticaret platformu ile tanıştırmaya hazırlanıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektöründe alıcı, satıcı, kiralayan, kiraya veren, özel taleplerde bulunan, aracı ve temsilci olarak yer alan tüm gerçek ve tüzel kişi veya kuruluşları bir araya getirerek hızlı, kolay ve güvenli bir dijital ticaret deneyimi yaşatmayı amaçlayan platformda, gayrimenkul alım-satım, kiralama ve kiraya verme işlemleri artık tek bir noktadan, www.gaboras.com.tr üzerinden yürütülebilecek.

Sektörde bir ilk olacak bu platform, yerel ağ hizmeti, mülk yönetimi, raporlama ve sunum hizmeti, tapu takip ve uyarı hizmetlerinin yanı sıra birinci/ ikinci el satışlardan, devir, kredilendirme ve sigortalamaya kadar gayrimenkulün tüm süreçlerinin tek bir noktadan yerine getirilebileceği yenilikçi bir otomasyon sistemiyle tasarlandı.

"Sektörün aktörlerini buluşturacak en kapsamlı piyasa"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GABORAS İcra Kurulu Üyesi Dinçer Gökçe, geliştirdikleri yeni sistemle kullanıcıların hızlı, kolay ve güvenli online gayrimenkul ticareti ile ilk kez tanışacağını belirterek, "Bireysel ve kurumsal yatırımcılardan emlak danışmanlarına, gayrimenkul geliştiricilerinden değerleme uzmanlarına, portföy sahiplerine ve bankalara kadar sektörümüzün tüm aktörlerinin hukuki ve mali güvencelerle korunacağı bu piyasa, dijital ortamda mülk sergileme, teklif ve talep yönetme, analiz yapma, uçtan uca alım-satım, kiralama ve kiraya verme işlemlerinin gerçekleştirileceği bir 'Güvenli Gayrimenkul Piyasası'." ifadelerini kullandı.

Gökçe, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların mülklerini teklif verme ve talep oluşturma yoluyla satışa ya da kiraya verebileceği platformda mülkle ilgili bir arz ya da talep oluşturma işlemi gerçekleştirildiğinde, bunları hem amaca göre yönetme hem de sürecin tamamında eşlik edici konumda olduklarını aktardı. Gökçe, platformda uçtan uca gerçekleşecek yenilikçi dijital ticaret sürecini ise şöyle ifade etti:

"GABORAS Güvenli Gayrimenkul Piyasası'nda ilk olarak mülk ekleme işlemi, Wep Tapu doğrulamasıyla gerçekleştirilir ve mülk havuzu oluşturularak gayrimenkul portföyleri sergilenir. Bu noktada uzmanlar aracılığıyla mülkün yerel olarak ön incelemesi ve yasal olarak işleme uygunluğu gibi konularda doğrulaması yapılır. Mülklerin piyasadaki mevcut yerel koşullarla yerinden analiz edilerek gerçek değerinde işlem görmesi sağlanır. Mevcut mülkün sergilenmesi gerçekleştirildikten sonra yatırımcılara gösterimi sağlanır. Gayrimenkul ile ilgili teklif ve talepler alınarak süreç yönetilir ve mevcut taleplere göre eşleştirmesi gerçekleştirilir. GABORAS, mülk işlemleriyle ilgili süreçleri yürütürken, Türkiye genelinde hizmet veren yerel ağ sisteminden faydalanır. Bu kapsamda taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip emlak danışmanlarını, yaptığı anlaşma çerçevesinde 'yerel ağ temsilcisi ya da aracı' olarak belirler. Yerel ağdaki temsilciler piyasa içerisinde 'aracı veya temsilci' olarak belirtilirler."

Platformda aracılar ve temsilcilerin kısaca bilgilerini ekleyerek pratik olarak sisteme giriş yapabildiklerini belirten Gökçe, "Böylece, mülk ekleme, raporlama, mülkleri yönetme, talepleri karşılama ve satış kapama işlemlerini yürütme yetkisine sahip olurlar. GABORAS, platform üzerinden bir mülk arzı ya da talebi alındığında, bu isteğe göre mülkü bulduktan sonra tarafları bir araya getirme ve satış kapama işlemlerine kadar eşlik etme yükümlülüklerini de üstlenir. Kullanıcılar bu süreci platform üzerinden kendileri yürütebilecekleri gibi GABORAS'tan da yürütme talebinde bulunabilirler. Piyasa içerisinden anlaştıkları aracı/temsilci olan emlak danışmanından ilgili mülkle ilgili işlemleri yürütmesini isteyebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

"Emlak danışmanları yerel ağa katılarak global pazarlama imkanı sağlıyor"

Gökçe, emlak danışmanının GABORAS tarafından yönlendirilen talepleri de karşılayabileceğini bildirerek, "Müşterileriyle yaptığı anlaşma çerçevesinde müşterisi adına işlem gerçekleştirebilir ve satış süreçlerini yürütebilir. Kurumsal olarak işlem yapmak isteyen kullanıcılar ise piyasa içerisinde alıcı, satıcı, kiracı ya da kiraya veren taraflarda olabilecekleri gibi, mülkleri ile ilgili analiz yapma imkanına da sahip olurlar. Tarafların bu süreçleri başarılı şekilde yürütmesi sonrasında fiyat teklifleri ve satış kapama işlemlerine geçiş yapılır. Başka bir deyişle platformda tüm bu hizmetlerle uçtan uca ticaret olanağı sağlanır." açıklamasını yaptı.

GABORAS'ın sektördeki potansiyel alıcılara nitelikli, güvenilir ve liyakata dayalı hizmet sunabilmek için yerel hizmet ağı oluşturduğunu kaydeden Gökçe, alanında uzman gayrimenkul danışmanlarından oluşan bu ağ sayesinde gayrimenkul arzında doğrulanmış bilgi sağlandığını belirtti.

Platformun gayrimenkul danışmanlarına olan katkısını aktaran Gökçe, şunları kaydetti:

"Gayrimenkulü görerek almak isteyenler için de mülkün temizlenip hazırlanması, yerel ilan afişlerinin asılması, gelen müşterilere mülkün gösterilmesi, sözleşmenin ardından tapu dairesinde ve diğer ortamlarda verilmesi gereken mali ve hukuki hizmetler GABORAS Yerel Ağ Üyeleri'nce sağlanır. Büyük hacimli, nitelikli gayrimenkul ticaretinde uzman kurumların desteğine kavuşma ve doğrudan ilgililer arasında yürütülen işlemlerle doğru ve hızlı ticaret yapma imkanı veren sistem, varlık yönetiminde en yüksek verimi elde etmek için de uzmanlık sağlıyor. Danışmanların GABORAS'ın ulusal pazarlama ağından yararlanabilmesi en önemli avantajlardan biri. Sisteme portföylerini ekleyerek süreci tek ekran üzerinde yönetme imkanına kavuşabilen emlak danışmanları, güncel değer tespiti gerçekleştirebiliyor, tüm gayrimenkullerle ilgili tek tıkla sunum hizmeti alarak müşterilerine sunabiliyor, meslektaşları ile network kurarak bölgesinde önerilen uzmanlar arasına girme şansını sağlayabiliyor."