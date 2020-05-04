GABORAS: "İstanbul'un değeri menkulleşerek korunabilir" - Son Dakika
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GABORAS: "İstanbul'un değeri menkulleşerek korunabilir"

6 saat önce

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Genel Müdürü Kurtuluş Altun, İstanbul'un arsa değerinin TL üzerinden arttığını fakat döviz bazında düştüğünü belirterek, "İstanbul'un arazi değeri gerilemiş görünüyor.

GABORAS:

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Genel Müdürü Kurtuluş Altun, İstanbul'un arsa değerinin TL üzerinden arttığını fakat döviz bazında düştüğünü belirterek, "İstanbul'un arazi değeri gerilemiş görünüyor. Bu durum atak fırsatı oluşturmuş durumda. İstanbul'un değeri ancak sektörü menkulleştirerek korunabilir." dedi.

Altun, online düzenlenen basın toplantısında, gayrimenkul sektöründe yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Sektörün borsasının oluşması gerektiğine işaret eden Altun, bu durumda atak fırsatlarının üst seviyede yaşanabileceğini söyledi.

Altun, sektörde ihtiyaç duyulan arz talep dengesi için borsanın kurulması ve yeni enstrümanların acil kullanıma alınması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecini herkes gibi sektör ve piyasa verileri üzerinden izliyoruz. Tüm Türkiye'deki gayrimenkullerin değer analizlerini yaparken İstanbul'un arazi değerinde önemli bir düşüş tespit ettik. İstanbul'un arazi değeri dolar karşısında eridi. 2016 sonunda İstanbul'daki toplam 5,2 milyar metrekarelik arsa ve arazinin değeri 2 trilyon dolardı. Bu süre içinde dolar, Türk lirası karşısında hızla yükseldi ve İstanbul, bu dolarizasyon kaybının ancak yüzde 30'unu telafi edebildi. İstanbul'un arazi değeri gerilemiş görünüyor. Bu durum atak fırsatı oluşturmuş durumda. İstanbul'un değeri ancak sektörü menkulleştirerek korunabilir.

Piyasaların dip algısından itibaren ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Daha önce benzer dönem verilerine baktığımızda, dönüşün büyük olacağını görüyoruz. Pandemi sonrası bu nedenle çok önem kazanmış durumda. Bu durum, gayrimenkulün menkulleşmesi adına çok büyük bir fırsat."

"Şehirlerin değil, kırsal bölgelerin izleme altına alındığını görüyoruz"

Kurtuluş Altun, pandemi ile birlikte dünyanın ekonomik bir durgunluk sürecinden geçtiğini ifade ederek, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kaynağın gayrimenkul sektörünün içerisinde yatan menkulleşebilecek potansiyel güçte olduğunu söyledi.

Altun, devamla şunları kaydetti:

"Sadece İstanbul'un otoparkları için yaptığımız menkulleştirme incelemesinde, her geçen saniye ne kadar büyük kayıp içerisinde olduğumuzu veri akışlarından görüyoruz. Menkulleştirme kontratları üzerinden oteller, hastaneler, sosyal tesisler, yurt binaları ülke ekonomisine kazandırılabilir.

Herkesin bir daire almaya parası yetmeyebilir ama herkesin en değerli yerlerde bir otopark payı ve bu payın faizsiz geliri olabilir. Türkiye'de gayrimenkul işlem döngüsü hızı 75-100 yıl olarak çıkıyor. Teknolojimiz, bu döngünün borsalaşması ile kısa zamanda 3-4'e katlanacağını hesaplıyor. "

Altun, bankalar, finans kuruluşları gibi ellerinde ciddi gayrimenkul bulunan kurumların varlıklarını takip etme, izleme ve analiz ederek onlara yön verme konusunda da çalıştıklarını anlattı.

Bu dönemde yurt içi ve dışından izleme ve rapor alma konusunda 12 katlık ciddi bir talep artışı ile karşılaştıklarını aktaran Altun, şu bilgileri verdi:

"GABORAS olarak, verinin değerine inanıyoruz. Örneğin, bu dönemde konutlarda bölgesel değer kazanma dışında pandemi gibi bazı yeni etkileyiciler, fiyatları değiştirdi ve değiştirmeyi sürdürecek. O nedenle şu anda 'değeri arttı, azaldı' söyleminden çok, nereler izlemeye alınıyor, bunun önemli olduğuna inanıyoruz.

Gayrimenkul kararında izleme en önemli evrelerden biridir. Biz insanların hangi bölgeleri izlemeye aldıklarını görebiliyoruz. Genellikle şehirlerin değil, kırsal bölgelerin izleme altına alındığını görüyoruz. Bu da gelecekte kırsalda alım satım işlemlerinin artacağı yönünde bize ipuçları veriyor."

"Gayrimenkulün doğru anlaşılması ve verilerin doğru okunması önemli"

GABORAS Genel Müdürü Altun, Türkiye'de 184 milyonun üzerinde tapu olduğuna işaret ederek, "Bunların her biri için çoğu kişinin aklına gelmeyen verileri karşılaştırarak analiz edebilen Türkiye'nin en büyük veri merkezi ile hizmet veriyoruz. Her 3 ayda bir 600 bin sayfa veri üretiyoruz. Gayrimenkulü olan herkesi büyük veriyle bilgilendiriyoruz. Yapay zeka ile 1,5 milyon tapuyu onların adına takip ediyoruz. Blokzincir teknolojisiyle de gayrimenkulleri menkulleştirerek borsa haline getirmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de her kesim insan tarafından gayrimenkulün doğru anlaşılmasının ve verilerin doğru okunmasının önemine değinen Altun, "Bu süreçte, üstümüze düşen katkıyı veriyoruz. Dijital gayrimenkul okuryazarlığı ile sektöre liderlik yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 04:22 Kaynak: AA


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