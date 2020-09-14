GABORAS VE G4S'den gayrimenkul güvenliğinde yapay zeka devrimi - Son Dakika

GABORAS VE G4S'den gayrimenkul güvenliğinde yapay zeka devrimi

Yapay zeka ve blockchain teknolojisi ile saniyeler içinde yüz binlerce gayrimenkulün finansal ve teknik durumunu analiz edebilen GABORAS, gayrimenkul yatırımcısının bu anlamda işini kolaylaştıracak bir yeniliğe daha imza attı.

GABORAS VE G4S'den gayrimenkul güvenliğinde yapay zeka devrimi, System.String[]

Yapay zeka ve blockchain teknolojisi ile saniyeler içinde yüz binlerce gayrimenkulün finansal ve teknik durumunu analiz edebilen GABORAS, gayrimenkul yatırımcısının bu anlamda işini kolaylaştıracak bir yeniliğe daha imza attı.

GABORAS'dan yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektörünün güvenli alım-satım platformu GABORAS, gayrimenkul ile ilgili verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi.

Şimdiye kadar gayrimenkulün finansal ve teknik durumlarını analiz edebilen GABORAS, dünyanın en büyük güvenlik şirketi G4S ile yaptığı iş birliği çerçevesinde artık risk durumunu da eş zamanlı izleyip analiz ederek raporlayabilecek.

GABORAS, iş birliği çerçevesinde artık gayrimenkulün hem mekansal hem de bölgesel anlamda güvenlik skalasını derecelendirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GABORAS Üst Yöneticisi (CEO) Kurtuluş Altun, dünya güvenlik endekslerinde Türkiye'nin hak ettiği değeri göremediğini belirterek, "Güvenlik, bir ülkenin yatırımcı tercihlerini belirlemede en önemli unsur. GABORAS, Türkiye'de ilk kez gayrimenkule dayalı güvenlik ağını kurarak ülkemizin güvenli bir ülke olduğunu dünyaya ispatlayacak." ifadelerini kullandı.

Güvenliğin, "gayrimenkulün kalbi" olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi güvenlik anlamında incelemek istediğimizde tüm bölgelerdeki risk durumlarını noktasal olarak tespit edebilecek bir sistem kurduk. Bu sayede istenilen bölgenin risk katmanları tespit edilerek gayrimenkulün güvenlik açısından değeri ölçülebilecek. Risk katmanları ortaya çıkarılarak birçok tehdit tespit edilebilecek. Tüm Türkiye'nin terör haritaları, cinayet haritaları, hırsızlık haritaları ve trafik haritaları gibi noktasal risklerini ölçerek ülkeyi zan altında bırakmaktan kurtaracağız.

Genel kültürün değil, bilginin yarıştığı bir çağda yaşıyoruz. GABORAS ve G4S olarak, teknolojinin son imkanlarıyla yapmış olduğumuz bu çalışma, cep telefonlarıyla bile kolaylıkla güvenlik ve risk durumlarını öğrenebilmemizi sağlıyor. Artık veri ve güvenlik olgusunun çok önemli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Veri temininin sağlanamaması gerçek değerlerin gün yüzüne çıkmasına engel oluyor. Güvenlik durumlarını saptayabilmemiz, hem Türkiye'nin güvenilirliğini ispatlamaya hem de yatırımcı taleplerinin yönlendirilmesinde etkili olacak."

"Gayrimenkul ve güvenlik birbirinden ayrılmaz bir bütün"

G4S Ülke Müdürü Kağan Gümüş de gayrimenkul ve güvenliğin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu belirtti.

Gümüş, "Biz entegre güvenlik hizmetlerine odaklanan bir firma olarak, gelişen dünyamızda bilgi ve güvenliği sürekli canlı tutmak gerektiğine inanıyoruz. İnsan, makine ve sistem entegrasyonunun düzgün bir şekilde ilerlemesini ve insanlara ulaşmasını sağlamak adına GABORAS'ın dürüst, şeffaf ve ölçülebilir olan sistemleriyle Türkiye'nin yeni nesil güvenlik ekosistemini kuruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gayrimenkulün hem güvenliği hem de raporlanabilirliği açısından GABORAS ile yürüttükleri iş birliğinin entelektüel bir önem taşıdığını vurgulayan Gümüş, GABORAS gibi lokasyonel tabanlı sistemlerin internet tabanlı sistemlerle entegre edilmesinin değer, risk ve güvenlik ekosisteminin kurulmasında etkili bir yöntem olduğunu kaydetti.

Gümüş, "Güvenlik, insanın evinde 24 saat gözetlenerek raporlanabilecek kadar bireyselleşmiş durumda. Bu bireyselleşmeyi canlı data ve yerel ağlarla birlikte entegre ederek iyi koruma, iyi temizleme ve iyi kapatmayı sağlamak mümkün. GABORAS ile yaptığımız çalışma sayesinde bölgenin yaşanabilir olduğunu her saniye teyit edebileceğiz. Güvenlik, canlı bir olgu olduğu için bunu sağlamak için canlı bir sistem olmak zorunda. Bu iş birliği, gayrimenkul güvenliğini ölçülebilir kılıyor." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul, Yapay Zeka, Türkiye, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GABORAS VE G4S'den gayrimenkul güvenliğinde yapay zeka devrimi - Son Dakika Ekonomi

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