Gabriel Margarit: "Mağlup olmadığımız için mutluyuz" - Son Dakika

Gabriel Margarit: "Mağlup olmadığımız için mutluyuz"

- Gabriel Margarit: "Mağlup olmadığımız için mutluyuz" Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Mağlup olmadığımız için mutluyuz" dedi.

- Gabriel Margarit: "Mağlup olmadığımız için mutluyuz"

GAZİANTEP - Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Mağlup olmadığımız için mutluyuz" dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Zorlu karşılaşmadan mağlup olmadan ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Margarit, zor bir maç oynadıklarını ve son dakikalarda beraberlik golünü buldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, "Bizim için bu maç çok güzel geçti. Fenerbahçe maçından beri evimizde maç kaybetmedik. Son iki maçta Galatasaray maçı dışında maç kaybetmedik. Sumudica hocamızın sistem değişikliği sonrası oyuna geri döndük. Golü bulduk ve bir puanı aldık. Bir puan için mutluyuz. Mağlup olmamak da bizim için önemli. Kırmız kart pozisyonunda hocamız sadece pozisyonun penaltı olduğunu söyledi ve bu tepki üzerine kırmızı kart gördü. Bence çok basit bir kırmızı karttı" ifadelerini kullandı.

Gabriel Margarit: Mağlup olmadığımız için mutluyuz
Gabriel Margarit: Mağlup olmadığımız için mutluyuz
Gabriel Margarit: Mağlup olmadığımız için mutluyuz
Gabriel Margarit: Mağlup olmadığımız için mutluyuz

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Gaziantep, Maç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 22:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gabriel Margarit: 'Mağlup olmadığımız için mutluyuz' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün         
23:55
Baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez vurdu Baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez vurdu         
21:33
Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi         
21:04
Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı         
20:26
Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü         
18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi         
15:35
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Eski koca dehşeti! TikTok yayını açan fenomen kadını benzin döküp yaktı Eski koca dehşeti! TikTok yayını açan fenomen kadını benzin döküp yaktı         
11:48
İş makinelerini izleme tutkusu, minik Aziz'in ölümüne neden oldu İş makinelerini izleme tutkusu, minik Aziz'in ölümüne neden oldu         
11:34
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Tartışma sonrası özür dileyen Gerrard'dan Fatih Terim açıklaması: Yıllardır saygı duyuyorum Tartışma sonrası özür dileyen Gerrard'dan Fatih Terim açıklaması: Yıllardır saygı duyuyorum         
00:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 05:06:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gabriel Margarit: "Mağlup olmadığımız için mutluyuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei