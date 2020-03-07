Gabriel Margarit: "Taktik olarak bugün kusursuz oynadık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Gabriel Margarit: 'Taktik olarak bugün kusursuz oynadık' - Son Dakika Spor

Gabriel Margarit: "Taktik olarak bugün kusursuz oynadık"

7 saat önce

1-1 biten Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasının ardından Gaziantep FK Yardımcı Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit açıklamalarda bulundu.

Gabriel Margarit:

1-1 biten Gaziantep FK- Trabzonspor karşılaşmasının ardından Gaziantep FK Yardımcı Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit açıklamalarda bulundu.


Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit taktiksel olarak kusursuz oynadıklarını belirterek, "İlk önce oyuncularımı ve taraftarları tek tek tebrik ediyorum. Taraftarımız bugün itici güçtü. Rakibimizin İlk yarıda bulduğu tek bir pozisyon var, bizim 2-3 pozisyonumuz var, ama değerlendiremedik. Taktiksel olarak bugün kusursuz oynadık. Kayode için de ayrıca mutluyum golünü attı. İnşallah bu gol onu ateşler" dedi. - GAZİANTEP

Trabzonspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:58 Kaynak: İHA
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