Gabriel Margarit: "VAR bugün için Fenerbahçe'ye çalıştı" - Son Dakika

Gabriel Margarit: "VAR bugün için Fenerbahçe'ye çalıştı"

30.01.2021 22:31

- Gabriel Margarit: "VAR bugün için Fenerbahçe'ye çalıştı" Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, "Benim fikrime göre attığımız gol geçerliydi.

- Gabriel Margarit: "VAR bugün için Fenerbahçe'ye çalıştı"

İSTANBUL - Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, "Benim fikrime göre attığımız gol geçerliydi. VAR bugün için Fenerbahçe'ye çalıştı" dedi..

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, taktik olarak ilk yarı çok iyi olduklarını ifade ederek, "Fakat ilk yarının sonlarında şanssız bir gol yedik. İkinci yarı bir baskı kurduk rakibimize. Benim fikrime göre attığımız gol geçerliydi. VAR bugün için Fenerbahçe'ye çalıştı. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Çünkü son dakikaya kadar mücadele ettiler. Hocamıza bu kadar ucuz ve basit bir sarı kart çıkması görülür bir şey değil. Neden gösterildiğini bilmiyorum. Hocalar aynı zamanda hakemlerle diyalog içinde olmalıdır. Otomatik olarak sarı kartla geliyor hakemler. Kötü bir şey söylemedi Sumudica, ne hakeme ne rakip oyunculara. Hepimiz konuşmak durumundayız. Tekrar oyuncularımızı tebrik ediyorum. Umarım Kasımpaşa karşısında evimizde 3 puanı alırız" dedi.

Gabriel Margarit: VAR bugün için Fenerbahçe'ye çalıştı
Gabriel Margarit: VAR bugün için Fenerbahçe'ye çalıştı
Gabriel Margarit: VAR bugün için Fenerbahçe'ye çalıştı
Gabriel Margarit: VAR bugün için Fenerbahçe'ye çalıştı

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gabriel Margarit: 'VAR bugün için Fenerbahçe'ye çalıştı' - Son Dakika Spor


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