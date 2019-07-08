Son Dakika Haberleri: Gabriel Martinelli Boşlukları Dolduruyor
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Gabriel Martinelli Boşlukları Dolduruyor

1 saat önce

Müzik, Ronaldo, Brezilya, ilk kitler ve daha fazlası. Yeni Arsenal iç çekişi Gabriel Martinelli, kulüpteki ilk gününde sorularımızı yanıtlıyor.

Müzik, Ronaldo, Brezilya, ilk kitler ve daha fazlası. Yeni Arsenal iç çekişi Gabriel Martinelli, kulüpteki ilk gününde sorularımızı yanıtlıyor.
Gabriel Martinelli Boşlukları Dolduruyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:05 
Cristiano Ronaldo, Brezilya, Arsenal, Spor
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