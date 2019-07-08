Gabriel Martinelli Boşlukları Dolduruyor
1 saat önce
Müzik, Ronaldo, Brezilya, ilk kitler ve daha fazlası. Yeni Arsenal iç çekişi Gabriel Martinelli, kulüpteki ilk gününde sorularımızı yanıtlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:05
Müzik, Ronaldo, Brezilya
, ilk kitler ve daha fazlası. Yeni Arsenal
iç çekişi Gabriel Martinelli, kulüpteki ilk gününde sorularımızı yanıtlıyor.
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