Son Dakika Haberleri: Gabriel Martinelli'nin Arsenal'deki İlk Günü
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Gabriel Martinelli'nin Arsenal'deki İlk Günü

1 saat önce

Gabriel Martinelli'nin Arsenal'deki ilk gününün perde arkasına geçin. Brezilyalı kanat oyuncusu Ituano FC'den imza attı.

Gabriel Martinelli'nin Arsenal'deki ilk gününün perde arkasına geçin. Brezilyalı kanat oyuncusu Ituano FC'den imza attı.
Gabriel Martinelli'nin Arsenal'deki İlk Günü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:05 
Arsenal, Spor
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