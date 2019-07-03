Gabriel Martinelli'nin Arsenal'deki İlk Günü
1 saat önce
Gabriel Martinelli'nin Arsenal'deki ilk gününün perde arkasına geçin. Brezilyalı kanat oyuncusu Ituano FC'den imza attı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:05
Gabriel Martinelli'nin Arsenal
'deki ilk gününün perde arkasına geçin. Brezilyalı kanat oyuncusu Ituano FC'den imza attı.
Fenerbahçe'de tercüman Deniz Sarıtaç ile yollar ayrıldı! İşte ayrılığın sebebi
Beşiktaş, Iraklı sol bek Ali Adnan'ı gündemine aldı!
Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi hüsranla son buldu
Rodrigo, 70 milyon euroluk serbest kalma bedelini kendi ödedi