Gabriela Chelariu "Parfümeri sınırsız bir sanattır"

Gabriela Chelariu, "başkasına parfüm alınır mı" sorusuna da açıklık getirdi: "Parfüm, sevdiklerinizin neyi beğenip beğenmediklerine dikkat ettiğinizi gösterdiği için mükemmel bir hediyedir. Kendi sevdiğiniz bir kokuyu da hediye edebilirsiniz. Bu şekilde ruhunuzun bir parçasını da bu jestle onlarla paylaşmış olursunuz."

Parfüm alanında nasıl başarıya ulaştınız?

Kariyerimin alışılmadık bir başlangıcı oldu. Romanya'da küçük bir kasabada doğdum ve o sırada "parfümör" diye mesleğin var olduğunun bile farkında değildim! Ancak hep doğa ile çevriliydim ve çeşitli bitki ve çiçek kokularına dair çok güçlü ve neşeli çocukluk anılarım var. Aslında Romanya Eczacılık Üniversitesi Grigore T Popa'da eczacılık okudum ve son yılımda bir aroma molekülleri şirketinde araştırma laboratuvarında çalışma şansım oldu. Bu, koku yaratımıyla ilk karşılaşmamdı. İkinci karşılaşmamsa ve parfümör olma arzumu ve inancımı pekiştiren de Fransa'nın Grasse kentini ziyaret ettiğim zamandı. Daha sonra 2000 yılında ABD'ye taşınmaya karar verdim ve kısa bir süre sonra laboratuvar asistanı olarak çalışırken parfümör stajyeri oldum. Yıllar içinde sanatçılığımı geliştirdim ve 2015 yılında Firmenich'e parfümör olarak katıldım. Merakımın, sıkı çalışmamın, kararlılığımın ve koku yaratma sevgimin beni gurur duyduğum ve sürekli heyecanlandığım bir parfümör seviyesine ulaştırdığına inanıyorum. Kariyerimi, bu endüstriyi ve sürekli yaratmayı seviyorum.

"EN BÜYÜK İLHAM KAYNAĞIM DOĞA"

Parfüm tasarlarken temel ilham kaynağınız nedir?

İlham, hayatımın her köşesinden geliyor, çünkü koku her koşulda aklıma ilk gelen şeylerden biri. Anıları bu şekilde oluşturuyorum, bu küçüklüğümden beri yaptığım bir şey. Uzak yerlere seyahat etmeyi seviyorum ve bu bölgelerin ait en önemli hatıralarımdan bazılarının keşfettiğim kokular olduğunu görüyorum ve bu benim için sürekli bir ilham kaynağı oluyor. Bir ülkenin yeni geleneklerini, kültürlerini ve zanaatlarını öğrenmek de beynimde yaratıcılık için milyonlarca fırsat ve kanal açıyor. Doğa yürüyüşü gibi etkinliklerden de ilham alıyorum, çünkü doğa ile çevrili olmak bana çok enerji veriyor ve sakinleştiriyor, doğa parfümör olma isteğimin orijinal kaynaklarından biri. Ek olarak, tiyatrodan büyüleniyorum ve bu yaratıcı topluluğun çeşitliliğine ve yeteneğine bayılıyorum. Ancak en önemlisi ve bugünkü yaratma biçimimi hala belirleyen şey çocukluk anılarımdan aldığım ilhamdır. En eski koku anılarım çok güçlü ve geçmişimi şimdiki zamanıma bağlayabilmek, anılarımı yarattığım kokular yoluyla insanların hayatlarına dokunmak için kullanmak büyük bir ayrıcalık. Bu konuya örnek vermek isterim.

Bu konuda ilerlemek isteyenlere tavsiyeniz var mı?

Başarısızlıktan korkmayın ve sezgilerinizi takip edin! Her formül işe yaramayacak, anahtar pes etmemektir. Başarı asla kolay gelmez, ancak yarattığınız bir kokunun diğer insanların hayatlarına neşe kattığını bilmek çok ödüllendirici bir duygudur. Doğal içeriklere karşı doğal bir merak ve takdir sahibi olmanın yanı sıra kendinizi kokularla ifade etme tutkusuna sahip olmanın da yardımcı olduğunu söylemeye gerek yok. Bir kişi yüksek bir koku alma duyusuna ve yaratma arzusuna sahip olsa bile, bu yetenekleri geliştirmek ve tekniği ve teknolojileri öğrenmeye açık olmak için yıllarca sürecek bir eğitime ihtiyacı vardır.

"KOKU SEÇMEK KİŞİSEL BİR DENEYİM"

Parfüm bir kişinin imzası olabilir, doğru parfümü seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Bir koku seçmek son derece kişisel bir deneyimdir ve gerçekten sadece kişi kendisine neyin uygun olduğunu bilebilir. İnsanlara, sevdiklerini bildikleri ve duygusal bağları olan malzemeleri içeren farklı kokuları deneyerek kendilerine has kokuları keşfetmelerini öneririm. Bununla birlikte, daha önce kullanmadığınız yeni koku profilleri ve malzemelerle şans vermelisiniz. Hangi kokunun sizi yakalayıp günlük hayatınızın bir parçası haline gelebileceğini bilemeyiz. Bir kişinin hoşuna giden birkaç koku profili olabilir ve bu profiller, içinde bulundukları ruh haline veya giyinme durumlarına bağlı olarak değişebilir. Bir kokunun en önemli özelliği kişide uyandırdığı olumlu anılar ve duygulardır.

"Parfüm" denilince aklınıza ne geliyor?

Kendini ifade etmek. Güzellik. Yaratıcılık. Bağ. Sevinç. Nostalji. Dönüştürücü.

"ŞİMDİ CİNSİYETSİZ KOKULAR MODA"

Parfüm modası diye bir şey var mı? Genel tercihleri etkileyebilir mi?

Her dönemde tüketicilerde gördüğümüz belli koku eğilimleri vardır. Son zamanlarda, hoş kokulu bir deneyim yaratan yüksek etkili gurme notaları ve meyvemsi evrensel veya "cinsiyetsiz" kokulara doğru kayda değer bir eğilim oldu. Ek olarak, Doğu ailesinde ahşapların ve daha sert notaların kullanımı, aşıladıkları derinlik ve doku nedeniyle daha da popüler hale geliyor. Bu koku profilleri piyasaya daha çıktıkça insanların genel tercihlerini etkiler. Mesela Avon için hem kadın hem de erkekler özelinde Attraction Desire adıyla parfümleri hayata geçirdik. Baştan çıkarıcı kara kiraz esansı, Arap yaseminiyle duyuları harekete geçirirken, altın amberle kalıcı bir etki bırakıyor. İşte bütün bu içerikler parfümün modası diye tabir ettiğimiz içeriklerle dolu.

Geçmişte tüketiciler yaz-kış, gece-gündüz farklı parfümler seçerlerdi. Şimdi bu farklılıklar ortadan kalktı, herkes her an herhangi bir parfümü kullanabilir oldu. Bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bence bu harika! Parfüm, kullanıcıya bir kaçış sağlayan tutku, zevk, özgürlük ve duyguların dünyasıdır. İstediğin şeyi, istediğin zaman giyme olanağına sahip olmak çok özgürleştirici.

Ten rengine veya fiziksel özelliklerine göre parfüm seçmek mümkün müdür? Örneğin baharatlı-odunsu kokular esmerlere daha uygun, sarışınlar daha çok çiçeksi kokular tercih etmeli gibi genellemeler yapabilir miyiz?

Güzel kokunun kuralı yoktur. Mutluluk ve heyecan duygusu verdiği sürece herkes her kokuyu kullanabilir.

İnsanların kendilerine yakışan bir parfüm bulmalarının kolay olduğunu düşünüyor musunuz? Koku seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Size en uygun parfümü bulmak kolay değildir, ancak bulduğunuzda çok memnuniyet vericidir. Kokuyu gerçekten "tatmak" için dişlerimi bir kokuya batırabilmeliyim. Güçlü bir duygu veya anı uyandıran ve bir kişiyi hayatında güzel bir ana, belirli bir yere taşıyabilen veya sevdiği bir kişiyi anımsatan bir koku iyi bir parfümdür. Ruh halimi olumlu yönde etkiledikleri için, çeşitli yoğun ve karmaşık aromatik notalar kullanan kokulara yönelme eğilimindeyim.

"PARFÜM KULLANMANIN BİR KURALI YOK"

Parfümün vücuttaki doğru uygulama alanları nelerdir? Gün içinde ne sıklıkla yenilemeliyiz? Koku için EDT (Eau de toilette), EDP (Eau de parfüm), roll-on, wax parfümler gibi birçok seçenek var. Bu kokuların kalıcılık özellikleri farklı mı?

Parfüm kullanmanın doğru ya da yanlış yolu yoktur, bu kullanıcıya bağlıdır. Çoğu insan, havaya parfüm sıkarak kıyafetleri ve saçı eşit şekilde uygulamayı tercih eder. Bazı insanlar ise, nabız noktalarına (şakak, bilek, kulak arkası vb.) parfüm sürmeyi tercih eder. Genel olarak, uzun süre kalıcı bir koku için parfümünüzü (sprey, roll-on veya wax) günde en az iki kez (sabah ve akşam bir kez) yenilemelisiniz. Bir kişi EDT parfüm kullanıyorsa, formülü EDP'den daha hafif olduğu için günde en az üç kez (sabah, öğlen ve akşam) kokularını yenilemelerini tavsiye ederim. EDT en taze ve en hafif olanıdır, EPD daha zengin ve daha kalıcıdır, roll-on'lar başlangıçta daha az etkili ancak daha kalıcıdır ve wax parfümleri en uzun kalıcı ve cilde en yakın olanlardır.

Parfümü periyodik olarak değiştirmeli miyiz?

Koku seçimi tamamen kişiseldir ve kullanıcıya bağlıdır. Pek çok insanın, hangi ruh halinde olduklarına veya nereye gittiklerine bağlı olarak parfümü her gün değiştirmeyi tercih ettiğini biliyorum. Parfümler bir kişinin hikayesini anlatmaya yardımcı olur ve hiç kimse sonsuza kadar aynı kalmaz, bu nedenle parfüm seçimleri de doğal olarak değişmektedir.

Parfümü nasıl muhafaza etmeliyiz?

Parfümleri serin ve kuru bir yerde saklamak en iyisidir. Buzdolabı, güneş ışığına (kokunun içeriğindeki formüllerin bozan) maruz kalmadığı için kokuyu saklamak için gerçekten harika bir yerdir.

"PARFÜMERİ SANATI ÇOK YARATICIDIR"

Geleceğe yönelik parfüm fikirleriniz var mı?

Çok! Ancak fikirlerim, maruz kaldığım yeni şeylere ve edindiğim yeni deneyimlere bağlı olarak sürekli değişiyor. Parfümeri bir sanattır, çok yaratıcıdır ve sınırlı kuralları vardır. Bu, yeni kokular yaratma yaklaşımımda son derece yenilikçi olmamı sağlıyor.

Parfüm en kolay akla gelen ama aynı zamanda alınması en zor hediyedir. Birine parfüm alabilmek için onu iyi tanımanız gerekir. Parfüm almak isteyenlere neler önerirsiniz?

Parfüm, sevdiklerinizin neyi beğenip beğenmediklerine dikkat ettiğinizi gösterdiği için mükemmel bir hediyedir. Birisi için doğru parfümü seçmek, onlarla paylaştığınız yaşanmışlıklara dayandığından, en iyisi kokuları kendiniz koklayıp satın aldığınız kişiyi en iyi temsil ettiğini düşündüğünüz birini seçmek. Karar vermek kolay değilse alternatif olarak kendi sevdiğiniz bir kokuyu hediye edebilirsiniz. Bu şekilde ruhunuzun bir parçasını da bu jestle onlarla paylaşmış olursunuz.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Parfümler bir parfümörün hikayelerinden, hatıralarından ve duyarlılıklarından yaratılırsa, pazara girip piyasaya sürüldüklerinde diğer insanların hikayelerinin, anılarının ve yaşam olaylarının bir parçası olurlar. Bir koku, onu kullanan her bir kişi için ayrı bir hayat sürüyor, bu yüzden yarattığım kokuların insanların yaşamlarında önemli hale geldiğini ve onların mutluluk anlarını geliştirmeye yardımcı olduğunu bilmek beni heyecanlandırıyor. Beni bir sonraki parfümümü yaratma konusunda heyecanlandıran bu duygu!