Gabrielle Kasırgası'nın vurduğu Yeni Zelanda'da 6 bin 400 kişi kayıp - Son Dakika
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Gabrielle Kasırgası'nın vurduğu Yeni Zelanda'da 6 bin 400 kişi kayıp

19.02.2023 14:38
Gabrielle Kasırgası'nın vurduğu Yeni Zelanda'da 6 bin 400 kişi kayıp

Yeni Zelanda'da etkili olan Gabrielle Kasırgası nedeniyle 6 bin 400 kişiden haber alınamazken, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 11'e yükseldi.

Yeni Zelanda'da etkili olan Gabrielle Kasırgası nedeniyle 6 bin 400 kişiden haber alınamazken, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 11'e yükseldi.

Yeni Zelanda'nın kuzeyini vuran Gabrielle Kasırgası'nın bilançosu ağırlaşıyor. Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins yaptığı açıklamada, kasırgada ölenlerin sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu. Gabrielle Kasırgası'nı ülkenin en büyük doğal afeti olarak nitelendiren Hipkins, 6 bin 400 kişiden haber alınamadığını ve bu nedenle can kaybının artabileceğini söyledi. Kasırganın neden olduğu yıkım nedeniyle altyapıda da büyük hasarlar meydana geldiğini ifade eden Hipkins, 28 bin eve elektrik verilemediğini açıkladı. Hipkins ayrıca, geçtiğimiz günlerde ABD başta olmak üzere çok sayıda ülkeden yapılan fakat reddedilen yardımların artık kabul edilebileceğini sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz salı günü Gabrielle Kasırgası nedeniyle Yeni Zelanda tarihinde 3. kez olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. - WELLINGTON

Kaynak: İHA
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Yeni Zelanda, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gabrielle Kasırgası'nın vurduğu Yeni Zelanda'da 6 bin 400 kişi kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gabrielle Kasırgası'nın vurduğu Yeni Zelanda'da 6 bin 400 kişi kayıp - Son Dakika
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